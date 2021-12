La casa de papel : comment s'est terminée la série espagnole ?

C'est donc le 3 décembre 2021 que "La casa de papel" a pris fin, 4 ans après son lancement discret sur Netflix. La conclusion était attendue par une horde de fans et les scénaristes n'ont pas lésiné sur les moyens pour tenter de nous en mettre plein la vue. On revient sur tout ce qu'il fallait retenir de ce final.

La casa de papel arrive au bout du chemin

À l'écart de toute considération critique, il faut avouer avec objectivité que La casa de papel aura été un phénomène. Un vrai, un grand, un retentissant. La série n'a d'ailleurs pas dérogé à sa réputation lors de la diffusion du premier chapitre de la partie 5. La mort de Tokyo a autant secoué les personnages que les suiveurs assidus. Un véritable séisme qui laissait augurer d'une conclusion funeste et mouvementée. Le challenge était d'envergure pour l'équipe de scénaristes, tant La casa de papel devait se débrouiller pour recevoir l'approbation des fans. Comment tout s'est terminé ? Quels sont les éléments à retenir ? On fait le point.

Un twist inattendu qui a changé la donne

Après que le Professeur a repris les commandes de l'opération, il est parvenu à redonner espoir aux siens en montrant que son plan fonctionnait. Ainsi, l'or a pu commencer à sortir. Quand bien même si la police avait compris ce qui était en train de se passer, leur recherche de la zone d'extraction n'apportait pas les résultats escomptés. Cependant, l'étau semblait se resserrer inéluctablement quand une unité de police se dirigeait vers la bonne zone. Si tout le monde, sur place, se préparait à participer à une fusillade pour s'en sortir, le Professeur désapprouva, refusant de faire d'autres victimes.

La casa de papel ©Netflix

C'est ainsi que Marseille, Alicia, Benjamin et les autres se sont fait passer les menottes aux poignées. Les apparences étaient cependant très trompeuses, car ce n'était pas police qui était parvenue jusqu'à eux, mais une autre bande de voleurs menée par Rafael, le fils de Berlin, et Tatiana, son ex-femme. Les deux ont fini en couple et sont parvenus à court-circuiter l'incroyable plan monté par le Professeur, Berlin et Palerme. Pour le coup, on doit avouer que les scénaristes sont arrivés à installer un twist cohérent et plutôt inattendu.

Un dernier épisode mouvementé

Du côté de la Banque d'Espagne, la situation est devenue catastrophique. Tamayo a complément pris l'ascendant sur les braqueurs, aidé par Sagasta et des complices. L'armée a pu pénétrer dans le bâtiment et le Professeur n'a eu d'autre choix que de se rendre volontairement en se rendant sur place. Pour mettre fin à la guerre ? Non, pour jouer son ultime carte et remporter la partie. Face à Tamayo, il explique qu'ils sont liés. Il y aura soit deux vainqueurs, soit deux perdants. Dans le second cas, c'est même toute l'Espagne qui chutera puisque les braqueurs sont en possession de la réserve nationale. Une somme d'or qui garantit la solvabilité d'un pays. Si elle disparaît, c'est la faillite assurée. Tamayo ne peut pas jouer avec l'avenir de sa nation et doit absolument trouver un terrain d'entente.

Le Professeur (Álvaro Morte) - La casa de papel ©Netflix

C'est à ce moment que le Professeur exécute sa pirouette la plus périlleuse. Il feint de rendre l'or en faisant acheminer des camions replis de lingots. Néanmoins, il s'avère que ces derniers sont en laiton. Tamayo s'en rend compte et veut se débarrasser de la bande du Professeur. La série veut nous faire croire que tout le monde a été abattu. Mais c'est évidemment faux. Tamayo et le gouvernement ont accepté de passer un accord. Les braqueurs gardent l'or en otage et personne ne saura que les lingots qui dorment dans le coffre-fort sont faux. Tous les héros comprennent qu'ils ont gagné et qu'il n'y aura pas de morts supplémentaires. Tout ça est possible grâce à la participation d'Alicia, qui a retrouvé Tatiana et Rafael, pendant que le Professeur jouait la montre.

Ironiquement, les braqueurs sont désormais protégés par le gouvernement, en décrochant des nouvelles identités. Tout s'achève dans la joie, avec des sourires et des accolades. Les personnages principaux peuvent aspirer à vivre sereinement et c'est donc sur une victoire que s'achève La casa de papel. Une conclusion qui confirme qu'aucune suite ne va voir le jour.