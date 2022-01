La Casa de Papel : découvrez le teaser du remake coréen

La série espagnole "La Casa de Papel" va avoir droit à son remake coréen. Netflix a dévoilé les premières images de cette version avec un teaser qui présente le nouveau Professeur et son équipe.

La Casa de Papel a son remake coréen

Il n'y a pas que les Américains qui produisent des remakes. Parfois, les autres pays s'y mettent aussi. Ce qui est plus rare (mais pas impossible), c'est qu'une plateforme propose le remake d'un de ses programmes. Ce sera pourtant le cas avec La Casa de Papel. La série espagnole proposée dès 2017 sur Netflix, est vite rentrée dans la culture populaire. Un succès impressionnant pour le show qui a été suivi pendant plusieurs années jusqu'en décembre 2021 lorsque les derniers épisodes ont été diffusés. La série étant terminée maintenant, cela ne veut pas dire que le concept va disparaître. Un remake coréen a été commandé en 2020 et un premier teaser vient d'être dévoilé par Netflix.

La Casa de Papel ©Netflix

Sur ces images, on découvre Yoo Ji-tae qui se chargera d'interpréter le Professeur. C'est lui qui, dans la version espagnole, imagine un plan parfait. Infiltrer une équipe dans la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin d'imprimer 2,4 milliards d'euros. On le voit ici réfléchir à son plan, avant de se tourner vers un mur où sont accrochés plusieurs masques, dont celui de Dali, devenu le symbole de La Casa de Papel. Bien qu'il y ait autour des masques qui tendent davantage vers la culture asiatique, c'est bien vers celui-là que se tend la main du Professeur. On ne devrait donc pas avoir de changement à ce niveau dans le remake coréen.

Au casting de la série Netflix

Outre Yoo Ji-tae, on retrouvera notamment Jeong Jong-seo, qu'on avait découverte dans Burning, puis dans le thriller The Call disponible sur Netflix. La comédienne aura la lourde tâche de succéder à Úrsula Corberó dans le rôle de Tokyo, l'un des personnages les plus populaires de la série. Nairobi sera jouée par Jang Yoon-ju, Berlin par Park Hae-soo (Squid Game), et l'inspectrice Raquel Murillo deviendra dans cette version Seon Woo-jin jouée par Kim Yun-jin. Les personnages et leurs interprètes sont présentés dans la deuxième partie du teaser. Concernant la date de diffusion, il faudra pour l'instant se contenter d'un "prochainement".