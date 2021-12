La Casa de Papel : Netflix annonce la première série spin-off

Le 3 décembre prochain arrive très vite et c'est à cette date que seront mis en ligne les derniers épisodes de "La Casa de Papel", la série espagnole à succès de Netflix. La plateforme ne compte pas s'arrêter d'exploiter l'univers et vient d'annoncer le premier spin-off.

La Casa de Papel : la fin d'une série culte

Inutile de présenter longuement La Casa de Papel tant le show a fait son nid sur Netflix ces dernières années. On se rappelle qu'il a été d'abord été lancé dans un certain anonymat, avant de devenir un phénomène qui a même touché la culture populaire. Que l'on aime ou pas, impossible de nier son aura. Les fans attendent désormais avec impatience de pouvoir découvrir la fin le 3 décembre prochain.

Brièvement, pour rappel, La Casa de Papel suit un groupe de braqueurs mené par le Professeur, dans un incroyable casse au sein de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. La série a notamment accroché le public grâce à son scénario qui cumule les rebondissements mais aussi grâce à sa galerie de personnages qui portent des noms de villes. On a hâte de voir comment les choses vont se terminer pour eux, en sachant que la dernière salve d'épisodes a montré qu'ils étaient dans une mauvaise posture.

Un premier spin-off officiel

Si La Casa de Papel va prendre fin, son univers va bien continuer à vivre. Nous nous en doutions et c'est désormais officiel avec un tout premier spin-off qui vient d'être annoncé. Ce dernier se focalisera sur Berlin, un protagoniste ayant une bonne cote de popularité auprès du public.

La Casa de Papel ©Netflix

On ne spoilera pas grand monde en rappelant qu'il a perdu la vie dans la série. Il a cependant continué de se signaler via des scènes dans le passé et sa relation avec le Professeur a été explicitée. Cette nouvelle série prend le titre de Berlin : A New Series mais on n'en sait guère plus sur son contenu. La plateforme précise que la diffusion aura lieu en 2023.

La grande interrogation qui nous vient immédiatement en tête concerne la participation de Pedro Alonso, l'interprète de Berlin. La logique voudrait qu'il reprenne son rôle, dans un scénario qui se déroulera forcément avant la trame de La Casa de Papel. On peut également s'attendre à revoir Álvaro Morte dans la peau du Professeur.

Ce premier spin-off a des chances de ne pas être le dernier puisque Netflix a pris pour habitude d'essayer d'exploiter au maximum les univers qui ont du succès. En sachant que quelques autres personnages sont très appréciés - Tokyo, en premier lieu -, il ne faudra pas jouer aux étonnés si d'autres titres voient le jour dans les années à venir.