La casa de papel : Netflix dévoile les premières images de la dernière partie

Netflix a sorti au début du mois de septembre les nouveaux épisodes de son carton "La casa de papel", mais une dernière salve doit arriver sur la plateforme le 3 décembre. Des premières images viennent d'être dévoilées lors de l'événement Tudum.

La fin de La casa de papel débarque en décembre

La casa de papel restera sûrement dans l'histoire de Netflix vu tout l'engouement qu'elle a pu susciter. Cette création en provenance d'Espagne signée Álex Pina a son lot de défauts, mais on doit reconnaître que sa générosité a un certain charme. Même si elle en fait trop parfois, son efficacité est suffisante pour que l'on comprenne son succès auprès du grand public. On a pu encore se rendre compte que les fans étaient toujours présents lors de la mise en ligne des épisodes de la partie 5. Ces derniers ont beaucoup fait parler, avec notamment un événement très marquant qui a choqué tout le monde. Pour faire durer le plaisir, Netflix a décidé de scinder la diffusion de la dernière partie en deux chapitres. La toute fin sera donc mise en ligne le 3 décembre prochain. Le temps d'attente reste raisonnable, même si on aurait aimé avoir tout d'un coup au début du mois de septembre.

Des premières images du final

La promotion du final vient d'être lancée lors de Tudum. Netflix a décidé en 2021 de communiquer sur ses prochaines sorties à l'aide d'un événement diffusé sur le net ce 25 septembre. Forcément, il ne pouvait pas avoir lieu sans que l'on évoque La casa de papel, surtout avec la sortie très prochaine des derniers épisodes. Annoncée au programme de Tudum, la série a bien fait son apparition et on a pu découvrir les premières images du chapitre 2 de la partie 5. Non pas une bande-annonce, mais un extrait dans lequel plusieurs braqueurs discutent de quoi faire de l'or fondu. Le Professeur est visiblement injoignable et nos héros doivent se débrouiller seuls.

La casa de papel ©Netflix

Vu le déluge de violence auquel on a eu droit dans le précédent chapitre, ce prolongement s'annonce dans la même veine. Nul ne peut prédire comment tout va se finir ni si des personnages ne vont pas s'en sortir. En revanche, ce qui est sûr à 100%, c'est que les réactions vont être nombreuses quand le final sera accessible. D'ici le 3 décembre, des nouvelles images de La casa de papel vont forcément nous arriver et, avec elle, les habituelles théories sur le scénario.