La Casa de Papel partie 5 : Netflix dévoile la bande-annonce sous tension

Netflix avait prévenu que la bande-annonce de la dernière partie de "La casa de papel" devait arriver le 2 août. Elle vient de sortir et promet une fin de série spectaculaire, explosive et pleine de suspense. Plus qu'un mois à attendre pour découvrir le premier volume.

Une ultime partie scindée en deux volumes

La Casa de Papel tirera sa révérence cette année sur Netflix. Le programme venu d'Espagne est entré dans la catégorie des tubes télévisuels qui ont eu une résonance dans la culture populaire. Pour faire durer le plaisir un peu plus, la plateforme a décidé de scinder la diffusion de la dernière partie en deux volumes. Le premier arrivera le 3 septembre et le second sera mis en ligne le 3 décembre. Un temps d'attente relativement raisonnable, même si on se doute qu'un cliffhanger va instaurer une attente insoutenable au milieu.

LA CASA DE PAPEL (L to R) ÁLVARO MORTE as PROFESOR, NAJWA NIMRI as ALICIA SIERRA in episode 01 of LA CASA DE PAPEL. Cr. MANOLO PAVÓN/NETFLIX © 2020

La Casa de Papel a construit sa réputation sur ces moments forts commentés par le public et le dernier épisode en date a d'ailleurs été très intense. Gandia a tué Nairobi et Alicia, en pleine fuite, s'est débrouillée pour trouver la planque du Professeur. Le groupe à l'intérieur de la Banque d'Espagne va devoir gérer cette crise et le cerveau de la bande n'aura d'autre choix que de faire parler son intelligence pour s'extraire de la situation délicate dans laquelle il est empêtré. Bref, tout est réuni pour que la tension dramatique nous emporte. Et le bouquet final a de grandes chances de laisser certains personnages sur le carreau. On se demande comment ces derniers épisodes vont parvenir à nous surprendre dans le déroulé des événements et jusqu'où les scénaristes sont arrivés à pousser le bouchon pour surpasser ce qui a été fait avant.

La Casa de Papel fait grimper la hype avec un trailer

La casa de papel ©Netflix

Après quelques images diffusées, Netflix s'est enfin décidé à sortir la toute première bande-annonce de la partie 5 ce lundi 2 août. Parfait pour commencer la semaine ! C'est évidemment explosif et dosé avec malice pour donner envie de découvrir ce qui nous attend. D'une part, on voit que les braqueurs commencent à être acculés, avec des militaires qui vont entrer dans le bâtiment où ils sont retranchés, pendant que le Professeur semble à la merci d'Alicia. Découvrez ci-dessous le synopsis officiel dévoilé par Netflix :