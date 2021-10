La casa de papel Partie 5 : Netflix dévoile le teaser des derniers épisodes

Netflix vient de dévoiler un premier teaser de "La casa de papel" partie 5 volume 2. Les derniers épisodes de la série espagnole seront disponibles le 3 décembre sur la plateforme de streaming.

La casa de papel, série mémorable de Netflix

La casa de papel a su accrocher les spectateurs depuis son arrivée sur Netflix en 2019. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et la partie cinq de la série espagnole doit donc se charger de conclure cette histoire de braquage qui avait démarrée avec le Professeur à la tête de huit recrues pour infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre, et ainsi imprimer plus de 2 milliards d'euros. Tous n'ont pas survécu dans le groupe. Mais chaque personnage s'est montré mémorable, principalement Tokyo, Nairobi et Berlin.

Le 3 septembre, La casa de papel débutait alors son dernier tour de piste avec les premiers épisodes de la partie 5. Un retour explosif et centré sur l'action à défaut de vraiment se réinventer. La faute notamment à un scénario assez inégal (voir notre critique). Néanmoins, après avoir dévoilé les cinq premiers épisodes, Netflix nous a laissé plutôt frustrés, car dans l'obligation d'attendre les cinq derniers épisodes. Ceux-ci seront disponibles le 3 décembre, et Netflix nous en offre un premier aperçu (en une d'article).

La casa de papel ©Netflix

La fin se dévoile

La plateforme de streaming a en effet mis en ligne un premier teaser pour le volume 2 de la partie 5 de La casa de papel. Dans cette vidéo, on entend la voix du Professeur. Celui-ci explique avoir perdu deux personnes importantes (si vous n'êtes pas à jour, on ne dira pas qui) et ne compte pas voir d'autres victimes pour son prochain hold-up. Ce qui s'annonce plutôt difficile. Car comme on peut le voir sur ces images, l'action sera encore bien présente et les personnages auront fort à faire pour s'en sortir.

Reste désormais à patienter sagement jusqu'au 3 décembre.