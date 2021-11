La casa de papel partie 5 : une bande-annonce tendue pour le volume 2

La fin de "La casa de papel" approche, avec des derniers épisodes qui seront mis en ligne le 3 décembre prochain. Comment va se terminer l'aventure pour le Professeur et ses alliés ? Une bande-annonce pleine de tension et d'action vient d'être dévoilée par Netflix.

La fin de La casa de papel arrive dans un mois

Le 3 septembre dernier, La casa de papel a fait son retour sur Netflix avec le volume 1 de la partie 5. Le sprint final a été divisé en deux parties et la toute fin nous attend le 3 décembre prochain. Le temps va être long jusqu'à cette date tant le dernier épisode en date a choqué les fans. Un personnage très important a été tué et plus rien ne sera jamais comment avant après cet événement dramatique. Malheureusement, il va vite falloir se remettre en ordre de marche pour nos héros, car ils sont loin d'être sortis d'affaire. La police veut toujours leur mettre la main dessus et, à l'extérieur, le Professeur recommence à jouir d'une certaine liberté.

On attend du final qu'il nous livre du spectacle, des émotions fortes et qu'il ne déçoive surtout pas d'un point de vue scénaristique. On doit dire que nous sommes curieux de savoir comment tout va se terminer pour la bande de braqueurs.

Le Professeur se rend dans la bande-annonce

À un mois tout pile de l'arrivée du volume 2, Netflix a dévoilé une bande-annonce. Sans trop en montrer, on découvre des images qui titillent notre attention. Cet aperçu démarre fort avec le Professeur himself qui débarque devant la Banque d'Espagne dans une voiture rouge. Pourquoi agit-il ainsi ? Va-t-il se rendre pour sauver ses amis ?

Álvaro Morte (Le Professeur) - La casa de papel ©Netflix

Impossible de prédire à l'avance où le scénario ira. Celui-ci a eu pour habitude de nous déstabiliser avec des choix inattendus. Ce qui semble plus certain, c'est que la tension va être à son paroxysme et que l'accent sera mis sur l'action. Le volume 1 a déjà donné le ton avec de nombreux affrontements et fusillades. On comprend que la police va faire son entrée dans la Banque pour rejoindre le commando déjà infiltré. Tokyo va faire une nouvelle apparition via un/des flashback(s) et nous reprendrons l'arc narratif de Berlin qui n'avait, jusque-là, pas eu un grand intérêt. Tout ça sent fortement le succès d'audience !