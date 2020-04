La Casa de Papel S4 : Alba Flores (Nairobi) revient sur la scène choc de la saison

La Casa de Papel saison 4 (ou plutôt partie 4) est dispo sur Netflix depuis le 3 avril et comme à son habitude, la série a offert son lot de rebondissements. L'actrice Alba Flores (Nairobi) revient sur la scène choc de cette saison. ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA SAISON 4 DE LA CASA DE PAPEL !

C'était probablement les épisodes les plus attendus sur Netflix cette année, et encore plus pendant cette période de confinement : la saison 4 (ou partie 4) de la série espagnole La Casa de Papel est enfin disponible depuis ce vendredi 3 avril. Et comme on pouvait s'y attendre, les rebondissements ont été au rendez-vous (voir notre critique), en particulier concernant Nairobi.

La Casa de Papel S4 : Alba Flores réagit

On l'avait quittée très mal en point à la fin de la saison 3. Dans un cliffhanger insoutenable, Nairobi, touchée par une balle en pleine poitrine, luttait pour rester en vie, et la bataille semblait très mal engagée. Heureusement, grâce aux compétences inattendues de Tokyo en matière de chirurgie, Nairobi parvenait à sortir du coma dans l'épisode 4, nous laissant penser qu'elle était enfin sortie d'affaire.

Mais à la fin de l'épisode 6, cette dernière fut abattue par Gandia, qui la retenait en otage, d'une balle dans la tête, devant ses camarades, lors d'une séquence d'une énorme tension.

Cette disparition, brutale et inattendue, a laissé place à un moment d'immense émotion, en particulier lorsque le cercueil de fortune de Nairobi a quitté La Banque d'Espagne, sous les regards meurtris de ses amis.

Cette mort signifie également la fin de l'aventure La Casa de Papel pour son interprète, Alba Flores, qui quitte donc la série Netflix après trois ans d'existence. Dans le documentaire La Casa de Papel : le phénomène également disponible le 3 avril sur Netflix, l'actrice est revenue sur cette aventure, et sur ce départ bouleversant :

C’est la fin d’une époque pour moi. On dit que quand on va mourir, on voit sa vie défiler. C’est un peu ça, mais avec mon personnage. J’aime penser que Nairobi souhaite à son fils une vie meilleure, avec plus de choix que celle qu’elle aurait pu lui offrir. Une vie plus paisible.

a-t-elle déclaré, avant d'ajouter :

C’est fini, et je n’ai rien à l’horizon. Je me sens libérée. Parce que j’ai besoin de repos.

Dans ce documentaire, on assiste également au tournage de sa dernière scène, et à ses adieux bouleversants à l'équipe de la série qui se terminent sur ces mots :

Je veux vous remercier pour tout ce que vous m'avez appris. J'ai grandi ici en tant qu'actrice, plus que je n'aurais pu l'imaginer. Et aussi en tant que personne. Et vous êtes une putain de bonne équipe. Une putain d'équipe. J'espérais pouvoir encore tourner 16 000 fois avec vous. Vous allez tous me manquer.

Elle manquera aussi, à n'en pas douter, à tous les fans de la série.