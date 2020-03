La Casa de Papel saison 4 : Netflix dévoile de nouvelles images, les fans s'emballent

Sur Twitter, Netflix vient de dévoiler de nouvelles images de la saison 4 de "La Casa de Papel", qui revient sur nos écrans à compter du 04 avril. Dans ces extraits exclusifs, on aperçoit les héros du show, plus déterminés à triompher que jamais.

Alors que le confinement bat son plein, les fans de La Casa de Papel devraient se réjouir de la dernière publication de Netflix concernant la série espagnole. En effet, la partie 3 du show à succès date de juillet dernier et l'attente commence à se faire sentir... D'autant que la série s'achevait sur les chapeaux de roue. Pour ceux qui n'auraient pas fini le troisième volet des aventures de nos braqueurs préférés, attention : les spoilers arrivent.

Tout est perdu

A la fin de la saison 3, les protagonistes se retrouvent en effet pris d'assaut par les forces de l'ordre. Le Professeur et Raquel sont pris en chasse et se retrouvent séparés malgré eux. Les anciens collègues de celle qui se fait désormais appeler Lisbonne mettent la main sur elle. Pire encore, ils font croire au Professeur qu'ils ont abattu celle qu'il aime.

Les choses ne vont guère mieux pour l'équipe des braqueurs confinés. Nairobi est gravement blessée suite à un stratagème pervers d'Alicia Sierra, chargée de leur faire courber l'échine. A la toute fin de l'épisode, Denver aperçoit des tanks se diriger vers la banque. Palerme appelle le Professeur pour connaître la marche à suivre. Ce dernier lui fait comprendre que la guerre est déclarée : Rio et Tokyo se mettent en place pour riposter et tirent à l'aide de lance-roquettes sur les tanks. Le premier blindé explose et les braqueurs referment les portes de la banque. Malgré ce bref succès, le bilan n'est pas positif : un nouvel assaut sera donné incessamment sous peu et l'état de Nairobi s’aggrave...

La fin est proche

Netflix, qui aime décidément jouer avec les nerfs des fans, a donc publié une courte vidéo où apparaissent les héros de la série. Au rythme d'un compte à rebours correspondant aux dix jours restants avant la sortie de la saison, on aperçoit les braqueurs, dont certains semblent être en bien mauvaise posture. On peut notamment voir Tokyo, entravée par des liens, ou encore Nairobi, qui lutte pour survivre. Il n'en fallait pas plus pour que les fans deviennent fous. D'autant qu'en légende, la plateforme a dessiné un électrocardiogramme... Les vues et commentaires enthousiastes n'ont pas tardé à affluer !

Serez-vous au rendez-vous pour la partie 4 des aventures de Tokyo, Denver et Le Professeur - pour ne nommer qu'eux -, le 04 avril sur Netflix ?