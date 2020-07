La Casa de Papel saison 5 : le tournage a débuté !

Le dernier épisode de la saison 4 de "La Casa de Papel" s'est ponctué sur un suspense monstrueux qui ne peut que donner envie d'attendre la suite ! Le tournage de la prochaine saison a déjà commencé et c'est Le Professeur en personne qui annonce le début des hostilités, avec une image...

La Casa de Papel, une série addictive

Au commencement de La Casa de Papel, en 2017 sur Netflix, l'intrigue suivait un groupe de braqueurs mené par l'ingénieux et visionnaire Professeur (Álvaro Morte). Le plan ? Infiltrer la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre afin de faire imprimer de l'argent et de repartir avec le butin. Sans voler personne - si ce n'est l'Etat - ni tuer qui que ce soit. Comme souvent, tout ce qui était prévu ne va pas se dérouler aussi facilement et des couacs vont entraver un spectaculaire braquage. Ça, c'est le postulat de base. La série ne s'est pas arrêtée ici en lançant une seconde opération d'envergure, cette fois pour faire libérer Rio, capturé par les autorités. La Casa de Papel en est actuellement à quatre saisons et est devenue un véritable phénomène sur Netflix. Le tout dernier épisode en date s'est terminé sur la rencontré entre Le Professeur et Alicia (Najwa Nimri). Pour connaître la suite, il va falloir attendre...

Lancement du tournage pour la saison 5

L'industrie tourne au ralenti en ce moment, l'arrêt provoqué par la crise sanitaire a bousculé les calendriers et la situation dans certains pays (comme les Etats-Unis) reste inquiétante. Mais on a vu que des tournages avaient pu reprendre, en fonction de leur localisation ou des conditions. Bonne nouvelle pour les fans, la série espagnole La Casa de Papel a pu commencer les prises de vue des prochains épisodes. Ou, si ce n'est pas le cas, au moins les répétitions. C'est l'acteur Álvaro Morte qui annonce la nouvelle sur son compte Instragram en publiant une photo de lui devant un écran. On peut noter - prévention oblige - qu'il n'échappe pas au port du masque.

La saison 5 n'a pas encore de date de diffusion. Elle devrait arriver normalement l'année prochaine, sans qu'on sache quand précisément. On ne saurait dire, non plus, si elle servira de conclusion à l'histoire ou si d'autres événements nous attendent par la suite. Après deux braquages, il serait quand même bon de ne pas trop tirer sur la corde avec le lancement d'une autre opération. Nous verrons déjà où se termine la saison 5.