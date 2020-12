La Casa de Papel : un remake en préparation par Netflix

Après quatre saisons et bientôt une cinquième, "La Casa de Papel" obtient une série remake en Corée du Sud, toujours sur Netflix. La plateforme espère faire sauter la banque une seconde fois mais le succès sera-t-il au rendez-vous avec un casting complètement changé ?

La Casa de Papel : un carton mondial

Lancée sur Netflix dans l'anonymat, La Casa de Papel est aujourd'hui l'une des séries les plus populaires de la plateforme. C'est simple, dans la catégorie de celles en langue non-anglophone, elle est la plus regardée. Et elle continue encore d'être suivie massivement, comme en attestent ses scores pour la partie 4 (65 millions de vues en une semaine). On parle d'un véritable phénomène télévisuel, qui traîne dans son sillage un paquet de productions hispaniques.

Le concept, doit-on le rappeler ? Un gang de cambrioleurs, sous l'autorité du Professeur, prennent d'assaut la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre pour fabriquer des billets. Le plan, savamment mis en place en amont, va dérailler. La suite continue de rassembler tous les personnages, avec des nouveaux qui se joignent à la bande. Grâce à ses caractères différents, ses sous-intrigues, son sens du suspense et du spectacle, La Casa de Papel a accédé à une immense reconnaissance publique partout dans le monde.

Un remake sud-coréen

Netflix entend bien, en plus de ça, profiter de la marque avec une déclinaison étrangère de la série. The Hollywood Reporter nous apprend que la plateforme vient de commander 12 épisodes d'un remake sud-coréen. Kim Hong-sun sera à la mise en scène et Ryu Yong-jae à l'écriture. Le principe restera le même, avec toujours un braquage minutieusement préparé. Quelques variations interviendront pour adapter l'univers de La Casa de Papel à la sauce sud-coréenne. L'originale s'appuie sur des références européennes (le masque de Dali, la chanson Bella Ciao).

Une seule saison est évoquée pour l'instant mais un prolongement n'est pas à exclure. L'intérêt se trouvera dans tout ce qui sera différent de la version espagnole. Si c'est pour avoir la même chose juste avec un décor et un casting différents, on ne voit pas l'intérêt. Il y aura forcément des similarités dans la galerie de personnages mais il faudra être fort pour arriver à détrôner ceux qui gravitent autour du Professeur. La production débutera l'année prochaine, pour une diffusion qui n'est pas encore planifiée dans le calendrier. La "vraie" Casa de Papel fera son retour en 2021.