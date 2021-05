La casa de papel : un teaser et une date de sortie pour la saison 5

Netflix donne enfin des nouvelles de la dernière saison de "La casa de papel". La plateforme nous annonce la date de sortie des prochains épisodes en vidéo. Ce n'est pas une, mais deux parties que nous aurons avant la fin de l'année.

Une dernière saison pour La casa de papel

La création d'Álex Pina restera une série qui aura compté dans l'histoire de Netflix. Alors qu'elle est arrivée dans un relatif anonymat lors de son lancement, elle a réussi à convaincre les abonnés et à devenir un phénomène planétaire. Au commencement, nous découvrions une équipe de braqueurs menée par le Professeur. Un esprit brillant qui avait conçu un plan extrêmement élaboré afin de prendre en otage la Maison royale de la Monnaie d'Espagne pour y imprimer des billets. Les choses ont forcément dérapé et nous avons ensuite retrouvé les personnages pour une autre aventure en commun.

Tokyo (Úrsula Corberó) - La casa de papel ©Netflix

Où en étions-nous ?

Le succès de La casa de papel est immense et il risque de l'être encore pour la cinquième et dernière partie. Pour rappel, nous avons laissé le Professeur dans une très mauvaise position, alors qu'Alice était parvenue à trouver l'endroit où il se terrait. Par ailleurs, Gandia avait filé en tuant Nairobi. Une mort majeure qui nous annonce un final forcément détonant. Bien malin est celui pouvant prédire comment tout va se terminer. On doit forcément s'attendre à d'autres événements marquants de la part des scénaristes. Mais avant de lancer des théories, encore faut-il savoir quand nous pourrons voir les épisodes.

Netflix vient de révéler en ce lundi 24 mai une vidéo de présentation de la partie 5. Elle fait monter la tension avec les braqueurs pris d'assaut par les forces de l'ordre. Explosions, coups de feu et cris nous font comprendre que cette dernière ligne droite ne sera pas de tout repos.

Ce que l'on retiendra surtout est la date de sortie des épisodes. Ou plutôt, les dates ! Car Netflix ne compte pas lâcher son bébé aussi facilement et va faire durer le plaisir au maximum. La partie finale va donc se décomposer en deux volumes. Le premier sera visible à partir du 3 septembre, puis le second arrivera le 3 décembre. Une démarche un peu frustrante pour les fans qui voulaient tout avoir d'un seul coup, mais on comprend que la plateforme veuille gonfler ses audiences. Les rendez-vous sont donc pris et on attend désormais avec impatience une première bande-annonce.