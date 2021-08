La Casa de Papel : une vidéo dévoile les coulisses de la dernière saison

La date du 3 septembre 2021 est déjà cochée dans l'agenda de tous les fans de "La Casa de Papel", car c'est à cette date que la série espagnole revient avec le premier volume de la partie 5. Découvrez les coulisses du tournage en compagnie de Pedro Alonso (Berlin).

La Casa de Papel de retour en septembre

La conclusion de la partie 4 de La Casa de Papel a laissé les téléspectateurs dans un état d'attente insoutenable. En plus de la mort de Nairobi, tuée par l'intenable Gandia, Alicia a réussi à trouver où le Professeur s'était planqué. La situation globale est suffisamment tendue pour annoncer une fin d'aventure éreintante. Car, oui, la série au succès fou de Netflix va prendre fin cette année.

Pour continuer d'en profiter au maximum, la plateforme américaine a fait le choix de scinder la dernière salve d'épisodes en deux volumes. Le premier est prévu le 3 septembre, soit tout prochainement, et le second arrive ensuite le 3 décembre. La bonne nouvelle est qu'il ne faudra pas non plus trop prendre son mal en patience entre les deux. On s'attend à tout pour le sprint final de La Casa de Papel et en particulier à au moins la mort d'un personnage. Les héros retranchés dans la Banque d'Espagne vont être lâchés par le cerveau des opérations (à moins qu'il trouve le moyen de se débarrasser d'Alicia) et vont, pour couronner le tout, subir l'assaut des militaires. Ça s'annonce explosif et le trailer révélé récemment va justement dans ce sens.

La Casa de Papel ©Netflix

Un tour dans les coulisses en compagnie de Berlin, ça vous tente ?

À l'approche de la mise en ligne des épisodes, Netflix met un coup d'accélérateur dans la promo et a dévoilé une vidéo des coulisses. On retrouve pour l'occasion Pedro Alonso, l'interprète de Berlin. Bien que le personne soit mort, on continuera de la retrouver dans cette suite. En sa compagnie, on peut pénétrer dans l'envers du décors de La Casa de Papel, notamment les séances de shooting qui permettent d'obtenir des images promotionnelles.

Ce petit bonus permet aussi de profiter de la présence d'un acteur que le public adore, alors qu'il aura très vraisemblablement un temps de présence faible durant la partie 5. Lors de la vidéo, tout le casting principal répond présent mais on ne voit rien de supplémentaire en ce qui concerne le contenu des épisodes à venir. Une prochaine bande-annonce devrait arriver avant leur sortie pour continuer de faire grimper la hype.