La Chronique des Bridgerton : ce que l'on sait de la saison 2

"La Chronique des Bridgerton", première série produite par Shonda Rhimes pour Netflix, suscite la curiosité comme l'intérêt de plus en plus de spectateurs. Une seconde saison semble déjà destinée à voir le jour, mais de quoi retournera-t-elle ?

Le succès au rendez-vous

A l'image de Lady Whistledown dans la série, La Chronique des Bridgerton fait beaucoup parler. Le programme connaît un démarrage particulièrement satisfaisant puisqu'il figure en pole position des nouveautés les plus regardées sur Netflix France. Mais attention, le show est aussi très populaire aux Etats-Unis où il décroche la seconde place du même classement. Des chiffres qui laissent à penser que même si la série créée par Chris Van Dusen n'est pas encore officiellement renouvelée, l'annonce ne saurait tarder.

La Chronique des Bridgerton ©NETFLIX

Dans l'attente d'une confirmation, nombre de spectateurs commencent à s'interroger sur l'avenir du programme et la suite des évènements. La saison 1 s'intéresse principalement à Daphne Bridgerton et Simon Basset. Mais alors que tous deux filent - après maints rebondissements - le parfait amour, ne doit-on pas s'attendre à ce que leur histoire soit mise de côté ? Comme l'indique le titre de la série, le programme s'articule bel et bien autour d'une lignée : nombre de personnages gravitent donc autour du couple phare formé par Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page. D'autre part, beaucoup de questions restent en suspens, dont la plus brûlante de toutes : la véritable identité de Lady Whistledown sera-t-elle oui ou non dévoilée aux protagonistes ? Le mystère reste entier - pour le moment.

Et maintenant ?

Le créateur de la série, proche collaborateur de Shonda Rhimes, s'est confié sur la suite des évènements lors d'un entretien accordé à The AV Club. Le scénariste a expliqué que la saga littéraire sur laquelle se base la série compte huit livres en tout. Leur autrice, Julia Quinn, a choisi de centrer chaque opus sur un personnage différent. Le premier tourne donc logiquement autour de Daphne. Chris Van Dusen a admis avoir particulièrement envie d'approfondir la relation entre cette dernière et Simon. Il a aussi expliqué avoir mis un point d'honneur à installer tous les membres de la famille dans l'univers afin de leur créer une réelle back story.

La Chronique des Bridgerton ©NETFLIX

Si l'on en croit la chronologie des ouvrages, The Viscount Who Loved Me ne tardera donc pas à être adapté. C'est l'histoire d'Anthony Bridgerton que l'on suivra alors. Si les déboires amoureux semblent jusqu'alors avoir pavé la route de ce dernier, il sera a priori question de sa quête pour - enfin - trouver son âme sœur. A ce sujet, Chris Van Dusen ajoute à nos confrères de Collider avoir particulièrement creusé la romance de ce dernier en saison 1, préparant le terrain pour le futur du jeune homme.

Plus on est de fous, plus on rit

Evidemment, bon nombre d'intrigues secondaires devraient innerver la trame principale. Pour les afficionados du couple Hastings, sachez que l'interprète de la jeune Duchesse a très envie de revenir. La comédienne s'est confiée au Harper's Bazaar au sujet de la série et de la prédominance d'Anthony dans la salve d'épisodes à venir. Elle avoue notamment désirer assister à la suite des évènements entre son personnage et celui de Regé-Jean Page. Rappelons à ce propos que lors du final de la série, tous deux viennent d'accueillir leur premier enfant.

J'aimerais aussi voir Daphne s'impliquer dans la vie amoureuse d'Anthony, lui qui l'était tant dans la sienne.

Un juste retour des choses paraîtrait en effet fort à propos ! Mais patience, même s'il se murmure que le début du tournage est déjà planifié, la saison 2 risque de ne pas voir le jour avant l'hiver 2021. Fera-t-elle une nouvelle fois office de cadeau de Noël ?

Et vous, attendez-vous avec impatience la suite de La Chronique des Bridgerton ?