La Chronique des Bridgerton : découvrez pourquoi Regé-Jean Page ne sera pas dans la saison 2

Les fans de la série "La Chronique des Bridgerton" ont appris la semaine dernière que l'une des deux stars de la saison 1, Regé-Jean Page, n'allait pas revenir dans les épisodes suivants. Des nouveaux éléments nous font comprendre comment la chose a pu se produire.

La Chronique des Bridgerton : une saison 2 sans le Duc de Hastings

La Chronique des Bridgerton n'est pas seulement un simple succès de plus sur Netflix. La plateforme est habituée à accueillir des programmes originaux qui sont remarqués par le public. Sauf que celui-ci entre dans le cercle exclusif de ceux qui font exploser les compteurs. Quelques semaines après son lancement, la série produite par Shonda Rhimes (Grey's Anatomy) avait engendré 80 millions de visionnages. Ce qui en fait, tout simplement, le plus gros succès original de Netflix. Certes, le système de comptabilisation de la firme (2 minutes = 1 vue) force à tempérer mais la prouesse reste tout de même à saluer. Les fans auront bien le droit à une seconde saison, qui n'a pas tardé à être annoncée pour profiter de la hype.

Pour rappel, La Chronique des Bridgerton est tirée d'une saga littéraire de l'auteure Julia Quinn. La première saison reprenait l'intrigue du livre original et nous permettait de rencontrer la famille qui donne son nom au titre. L'attention était focalisée en particulier sur Daphné, la fille ainée à la recherche de l'amour. Au sein d'une aristocratie où l'entre-soi est prôné, les candidats sont nombreux. Elle va alors jeter son dévolu sur Simon Basset, le Duc de Hastings. Leur romance a été au coeur de cette salve d'épisodes, permettant de révéler deux acteurs jusqu'alors méconnus du public : Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page. La Chronique des Bridgerton a été un accélérateur de carrière qui devrait leur ouvrir d'autres portes dans l'industrie.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Sauf que le duo ne sera pas de retour dans la suite. La semaine dernière, nous apprenions que Regé-Jean Page ne sera pas de la partie cette fois. Sa partenaire de jeu reprendra elle son rôle, mais restera secondaire. L'intrigue va reprendre le principe des romans en mettant en avant un autre enfant Bridgerton. Au tour d'Anthony (Jonathan Bailey) d'être au centre de l'attention. Un trio amoureux va se mettre en place avec Edwina Sharma (Charithra Chandran) et sa soeur Kate (Simone Ashley). Malgré le fait que le scénario se concentre sur d'autres âmes à la recherche de l'amour, une apparition du Duc de Hastings n'aurait pas déplu aux fans.

La faute à qui ?

Il faut comprendre, avant tout, que Regé-Jean Page n'a signé que pour une seule saison. Il était prévu depuis le départ que son personnage ne serait pas présent dans la suite. Or, d'après The Hollywood Reporter, les producteurs ont quand même essayé de le faire revenir en constatant sa popularité. Le média explique qu'il aurait pu faire des apparitions comme guest dans au moins trois épisodes, avec un salaire revu à la hausse de 50 000 dollars par épisode. Mais c'est l'acteur qui a préféré décliner l'offre. D'abord parce qu'il pensait que son histoire était terminée. Il ne voyait pas l'intérêt de faire de la figuration alors que l'arc de son personnage avait déjà trouvé une fin. Ensuite, son refus s'explique très logiquement par l'envie de tourner d'autres projets.

Tout est allé très vite dernièrement pour lui, à tel point qu'il s'est retrouvé au casting de deux productions ambitieuses. Il a été annoncé dans l'un des rôles principaux de Donjons & Dragons, aux côtés de Chris Pine et Michelle Rodriguez, puis on a aussi appris qu'il sera à l'affiche de The Gray Man, l'attendu film d'espionnage des frères Russo avec Chris Evans, Ryan Gosling et Ana de Armas. On imagine que les sollicitations doivent être multiples depuis des mois et qu'encombrer son agenda avec La Chronique des Bridgerton n'est pas sa priorité. Mais si la série voit son succès se prolonger sur un temps long, un retour dans une future saison n'est cependant pas à totalement exclure.