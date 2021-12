La Chronique des Bridgerton : la date de sortie de la saison 2 dévoilée

Amateurs de "La Chronique des Bridgerton", votre patience s'apprête à être récompensée ! On vous dévoile dans cet article la date de diffusion de la très attendue saison 2 du programme.

La Chronique des Bridgerton : un véritable phénomène

En signant un juteux contrat avec Netflix, on peut dire que Shonda Rhimes a eu du nez. La célèbre créatrice et showrunneuse aux multiples succès - de Grey's Anatomy en passant par Scandal - proposait en décembre dernier son premier projet produit en collaboration avec la célèbre plateforme au logo rouge. La Chronique des Bridgerton, créée par Chris Van Dusen, n'est autre que l'adaptation des romans de Julia Quinn. L'intrigue de la série s'articule, comme son nom l'indique, autour des membres d'une même famille du XIXe siècle.

Ainsi, la première saison du show se déroulant à la cour d'Angleterre nous proposait l'histoire de Daphné Bridgerton, fille aînée de la famille, alors que cette dernière faisait son entrée dans le monde. La jeune femme s'attirait alors les faveurs de la reine Charlotte, devenant la célibataire la plus convoitée de la cour. Malheureusement, l'intervention d'un corbeau - Lady Whistledown - venait mettre à mal les objectifs de Daphné. Cette dernière décidait alors de s'allier avec le mystérieux et très convoité Duc de Hastings, bouleversant à jamais leurs destins respectifs.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

À l'instar des ouvrages de Julia Quinn, chaque saison du programme s'articulera autour d'un personnage bien précis. De fait, la salve d'épisodes à venir tournera autour de l'aîné de la fratrie, Anthony Bridgerton. On sait déjà que la romance aura une place centrale dans l'intrigue, puisque le vicomte cherchera à se fiancer. Un nouveau personnage, Kate Sharma, pourrait d'ailleurs lui faire tourner la tête...

La Chronique des Bridgerton : la saison 2 arrive bientôt

Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de Netflix France, on voit les comédiens de la saison 2 recevoir des missives signées de la main de Lady Whistledown. Comme toujours, celle dont on nous a révélé l'identité dans le dernier épisode de la série est très bien renseignée. La commère la plus en vogue du moment nous informe que les Bridgerton seront de retour sur nos écrans dès le 25 mars prochain !

Vous l'aurez compris, dans trois mois il vous sera possible de retrouver vos personnages préférés pour une nouvelle saison que l'on espère tout aussi palpitante que la première. Alors, avez-vous hâte de retrouver Anthony, Penelope et leurs congénères sur Netflix ? Regretterez-vous l'absence du très apprécié Duc de Hastings ?