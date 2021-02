La Chronique des Bridgerton : la saison 2 a trouvé son actrice principale

Série la plus vue de Netflix actuellement, "La Chronique des Bridgerton" est un véritable carton. Après une première saison qui a beaucoup fait parler, la saison 2 est donc attendue impatiemment par les fans. Et pour bien les mettre en haleine, la production a annoncé qui serait l'actrice qui incarnait la nouvelle héroïne de cette deuxième saison. Et il s'agit de Simone Ashley, que les habitués de la plateforme ont sans doute déjà vue dans une autre série Netflix...

Bridgerton, la nouvelle pépite de Shonda Rhimes Après avoir marqué la télévision avec Grey's Anatomy, Scandal et Murder, la showrunneuse et productrice Shonda Rhimes s'est mis en tête de secouer le marché du streaming. C'est ainsi que fin décembre 2020, on a pu découvrir son nouveau bébé sur Netflix : La Chronique des Bridgerton. Adaptation de la saga de livres du même nom écrite par Julia Quinn, la série nous emmène dans la haute société londonienne du XIXème siècle. Chaque saison (à l'instar des tomes de l'oeuvre) est censée avoir pour centre de l'intrigue un membre de la famille Bridgerton. Par conséquent, la première saison s'intéressait principalement à Lady Daphné Bridgerton (Phoebe Dynevor), la fille ainée de la puissante dynastie. On suivait donc la jeune femme en quête du mari de ses rêves. La Chronique des Bridgerton ©Netflix Pour cette saison 2, la série aura pour héros Lord Anthony Bridgerton, le fils ainé de la famille. Déjà présent dans la saison 1 (et incarné par Jonathan Bailey), il sera cette fois le personnage principal. L'intrigue tournera autour de sa romance avec Kate Sharma. Cela tombe bien : Netflix a trouvé l'actrice parfaite pour l'incarner. De Sex Education à Bridgerton C'est donc la britannique Simone Ashley qui a été castée pour jouer le rôle. Et elle aura une immense pression : en effet, Kate est un personnage très apprécié des fans du best-seller. Netflix ne s'y est d'ailleurs pas trompé en la présentant comme une jeune femme forte et intelligente, qui ne supporte pas les idiots, Anthony Bridgerton inclus. Basée sur le deuxième livre du roman, cette saison 2 voit donc l'arrivée de cette demoiselle qui promet une romance aussi sulfureuse que celle entre Daphné et Simon dans la saison 1. D'ailleurs, la romancière Julia Quinn est elle-même impatiente de voir son personnage à l'oeuvre, comme elle l'a déclaré à la BBC : Je sais ce qui se passe dans le deuxième livre et je pense qu'il y a certaines scènes incroyables que le public va adorer. En ce qui concerne le choix de Simone Ashley, il est particulièrement judicieux de la part de Netflix. En effet, Simone Ashley a déjà travaillé pour une production issue de la plateforme : Sex Education. Et l'actrice composait déjà un personnage au caractère bien trempé. En outre, on avait également pu l'apercevoir dans le film Pokemon : Detective Pikachu (2019). Pour le moment, aucune date de sortie n'a été officialisée pour cette saison 2. Son tournage devrait commencer d'ici le printemps 2021.