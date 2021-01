La Chronique des Bridgerton : la série pulvérise tous les records de visionnages sur Netflix

Vous voulez plus de preuves que "La Chronique des Bridgerton" est un phénomène mondial ? Ses 82 millions de vues devraient finir de vous convaincre.

La Chronique des Bridgerton : froufrous et quolibets

Vous connaissez La Chronique des Bridgerton ? Si la réponse est "non", il est fort probable que vous soyez confinés sur la Lune depuis un peu trop longtemps.

Dévoilée sur Netflix pour Noël, la série historique adaptée de la saga romanesque écrite par Julia Quinn a captivé le public dès les premiers jours. La production de Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal,...) écrite par Chris Van Dusen était alors sur toutes les lèvres et vraisemblablement face à tous les regards.



La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Il faut dire que la formule est sans faille. Des décors grandioses, de beaux costumes et des couleurs pastels à tous les coins de l'écran, difficile de détourner les yeux. Rajoutez à tout cela le monde de la bourgeoisie londonienne du XIXème siècle en arrière-plan, une grande famille à laquelle on s'attache, de l'amour et de la trahison... N'essayez pas de résister, ce n'est pas possible.



Pour les derniers réfractaires, le coup de grâce s'appelle Regé-Jean Page, l'homme à la classe qui remporte tous les suffrages. La Chronique des Bridgerton a été renouvelé sans surprise pour une saison 2. Encore plus que l'engouement que le show a suscité, Netflix a enfoncé le clou en dévoilant ses chiffres de visionnages. Et autant dire qu'ils sont hallucinants.

Bridgerton de vues !

Les projections faites par Netflix pour La Chronique des Bridgerton prévoyaient 63 millions de visionnages. Un chiffre qui était déjà assez grandiose. Eh bien la réalité l'est encore plus ! Le service de streaming a donné cette semaine le véritable chiffre qui s'élève à 82 millions de vues ! Le système de comptage permet néanmoins de facilement gonfler les chiffres, puisqu'une vue est validée si vous regardez au moins 2 minutes du programme.

Nonobstant, ces 82 millions de vues placent très loin la série devant toutes les autres proposées par Netflix. Elle vole même la vedette à The Witcher, qui avait pourtant déjà fait très fort avec ses 76 millions. Netflix a fait honneur à la famille Bridgerton en partageant une vidéo sur son compte Twitter tout à la gloire du programme.

S'il faut d'autres chiffres pour montrer la puissance de La Chronique des Bridgerton, sachez que le show s'est classé n°1 dans 83 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Brésil, la France, l'Inde et l'Afrique du Sud. Il est également rentré dans le top 10 de tous les pays du monde... sauf le Japon.

Des chiffres à relativiser ?

Si certains souhaitent un peu pinailler sur cet impressionnant chiffre de 82 millions, ils pourront toujours arguer qu'il est plus facile d'être massivement vu si le nombre d'abonnés est plus important. La pandémie de coronavirus a en effet accéléré les abonnements à Netflix à travers le monde. Le service de streaming compte aujourd'hui plus de 200 millions d'abonnés à travers le monde. La Chronique des Bridgerton a donc été lancé par 41% des comptes.

The Witcher ©Netflix

À l'inverse, quand la saison 1 de The Witcher est sortie, Netflix comptait 167 millions de fidèles. La série avec Henry Cavill avait donc monopolisé l'attention de 46% de cette foule de bingewatchers. Superman avait donc fait mieux, en proportion, que le duc d'Hastings. Quoi qu'il en soit, le nombre d'abonnés à Netflix ne semblant pas prêt à laisser place à l'érosion, les 82 millions de La Chronique des Bridgerton seront probablement bientôt dépassés.

On vous laisse découvrir le top 10 des séries dans lequel le show historique est plutôt bien entouré :