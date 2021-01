La Chronique des Bridgerton : le tournage de la saison 2 crée un conflit avec The Crown

Apparue sur Netflix en fin d'année 2020, "La Chronique des Bridgerton" n'a pas attendu très longtemps pour obtenir une seconde saison. Le tournage aura lieu dans les prochains mois mais un problème de taille est apparu : la série et "The Crown" veulent se tourner aux mêmes endroits.

La Chronique des Bridgerton et The Crown en compétition

Depuis des semaines, le titre La Chronique des Bridgerton revient tous les jours dans l'actualité. Un engouement qui se traduit maintenant par des audiences démentielles. La série est carrément devenue la plus populaire de Netflix avec 82 millions de vues (un système qui compte une vue pour au moins deux minutes visionnées par un compte ndlr). On n'a pas fini d'en entendre parler, avec la préparation d'une saison 2. Les histoires d'amour de l'aristocratie britannique vont encore déchaîner les foules.

The Sun nous apprend que The Crown et La Chronique des Bridgerton veulent, pour leur prochaine saison respective, installer leur équipe dans les mêmes décors à des dates qui pourraient se chevaucher. Un énorme problème à régler pour le géant américain. Il doit essayer de gérer au mieux pour que les deux puissent se tourner en 2021. Sachant que ces shows se déroulent dans le passé et dans le même pays, ils aspirent à profiter de cadres prestigieux qui correspondent à leurs ambitions.

Diana Spencer (Emma Corrin) - The Crown ©Netflix

Le premier lieu qui risque de provoquer la discorde est le domaine de Somerley. Une magnifique bâtisse du 18ème siècle employée pour être la résidence royale Highgrove dans The Crown et aussi la Somerset House de La Chronique des Brigderton. Le second lieu est la Wilton House, choisie pour représenter le palais de Buckingham d'un côté et pour être la demeure du duc Hastings de l'autre.

Il est totalement courant de voir des décors être réutilisés pour plusieurs productions. Mais bien plus rare que l'un soit convoité exactement en même temps. Que se passera-t-il si les deux équipes n'arrivent pas à concevoir un planning qui arrange à tout le monde ? Netflix devra intervenir pour donner la priorité à l'une des deux. Dans ce cas, celle qui passera en seconde position risque de prendre du retard et de ne pas sortir à temps. Un cas de figure que préfère éviter la firme. Notons qu'aucune des deux séries ne dispose d'une date de retour.