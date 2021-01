La Chronique des Bridgerton : Netflix annonce la saison 2 en vidéo

C'est maintenant officiel ! Le phénomène "La Chronique des Bridgerton" aura bel et bien une deuxième saison que Netflix a annoncé pour "bientôt".

La Chronique des Bridgerton : Rhimes riche

La Chronique des Bridgerton est une série historique adaptée de la saga romanesque écrite par Julia Quinn. Parue entre 2009 et 2016 en France, la franchise littéraire s'est prolongée sur 9 tomes. Son adaptation en série pour Netflix est signée Shonda Rhimes, la créatrice, entre autres de Grey’s Anatomy et Scandal. Elle a pu compter sur l'aide de Chris Van Dusen pour lui donner vie.



Le show nous plonge dans la bourgeoisie londonienne du XIXème siècle. Son intrigue se focalise sur le destin de la famille Bridgerton. Les huit frères et sœurs qui la composent vont vivre de nombreuses aventures avec un objectif qui prédomine pour nombre d'entre eux: trouver l'amour. Ils vont naviguer de mariages arrangés en belles rencontres fortuites et romantiques, tout en essayant le plus possible d'éviter les pièges glissés à la cours de la Reine.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Dans cette première saison, nous suivions en particulier la jeune Daphné (Phoebe Dynevor), libre d'esprit et souhaitant s'émanciper et choisir son propre destin. Ce dernier semble porter le nom de Simon (Regé-Jean Page). Cet intriguant gentleman au charme fou rêve lui aussi de voler de ses propres ailes. Pourtant, autour d'eux, nombreux sont ceux qui feront tout pour obscurcir le ciel de cet amour naissant.

Aux côtés des deux acteurs qui tiennent le haut de l'affiche, nous retrouvons Julie Andrews, Golda Rosheuvel, Luke Newton, Ruby Barker, Jonathan Bailey ou encore Adoja Andoh.

La cours s'agrandit

La Chronique des Bridgerton est vraiment le dernier phénomène en date venu de Netflix. Ce raz-de-marée d'érotisme et de romantisme s'est retrouvé en haut du classement du nombre de visionnage du service de streaming américain et semble bien parti pour y rester un moment.

Devant un tel succès, une saison 2 semblait évidente, mais rien n'était encore officiel...jusqu'à aujourd'hui ! Netflix a en effet partagé une vidéo (à retrouver en tête d'article) qui annonce la saison 2 tant attendue. Il y a même un indice sur le personnage sur laquelle cette nouvelle salve d'épisodes sera concentrée : Anthony Brigerton, interprété par Jonathan Bailey.

La saison 2 de La Chronique des Bridgerton est annoncée pour "Bientôt". Les fans devront donc se contenter de cette information qui peut être difficilement plus vague.

Communiqué spécial

Reine de la communication, Lady Whistledown a annoncé elle aussi la grande nouvelle, dans le style grandiloquent qu'on lui connait.

La ville est en émoi depuis qu'on a appris les dernières rumeurs, et il me revient donc l'honneur de vous en faire part :LA CHRONIQUE DES BRIDGERTON reviendra bien pour une deuxième saison – c'est officiel ! J'espère que vous avez mis de côté une bouteille de ratafia pour fêter dignement cette excellente nouvelle. Les merveilleux comédiens de la série seront en tournage au printemps 2021. L'auteur de ces lignes a appris, selon des sources fiables, que Lord Anthony Bridgerton a l'intention d'être la coqueluche de la nouvelle saison mondaine.Je me tiendrai prête à prendre ma plume pour vous relater la moindre de ses rencontres galantes. Cependant, cher lecteur, chère lectrice, avant que vous ne vous précipitiez vers la rubrique Commentaires et ne l'inondiez de demandes de détails sordides, sachez que je n'ai pas l'intention de dévoiler davantage de précisions à l'heure actuelle. La patience, après tout, est une vertu. Bien sincèrement, Lady Whistledown

On lui dit donc "À bientôt".