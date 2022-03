La Chronique des Bridgerton : Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 2

La saison 2 de "La Chronique des Bridgerton" arrive très bientôt sur Netflix. Plus qu'une poignée jours seulement avant de retrouver la famille chic, les scandales, et les cœurs battant la chamade, avec en tête d'affiche la nouvelle arrivante Simone Ashley. Sa bande-annonce vient d'être dévoilée.

Quel est le prochain mariage en vue ?

Après une première saison très bien accueillie de la part des abonnés de Netflix, la plateforme de streaming vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 2 de La Chronique des Bridgerton. Depuis plusieurs semaines, les teasers se multiplient pour répondre à l'impatience des fans. Et cette fois-ci, on a le droit à plus de trois minutes d'images exclusives.

La Chronique des Bridgerton plonge dans l'intimité de la famille Bridgerton et de ses huit enfants qui cherchent un à un l'amour et le bonheur au sein de cette société mondaine haute en couleur. Des promesses de mariage en pagaille, et des amours naissants. Alors que la saison 1 se concentre en grande partie sur la romance entre Daphne Bridgerton et Simon Basset, duc de Hastings, cette deuxième saison s'intéresse au personnage d'Anthony et à sa future union.

La Chronique des Bridgerton © Netflix

Beaucoup de prétendantes semblent intéressées à l'idée de se marier à Anthony Bridgerton. En tête de file se trouve Edwina Sharma, qui cherche un mari élégant et charmant. Commence alors un jeu dangereux où le vicomte doit apprivoiser la sœur de Edwina afin que cette dernière juge si, oui ou non, il ferait un bon époux. Mais une forte attirance se crée entre la sœur de la future épouse et Anthony. Ces sentiments amoureux bousculent alors le sens du devoir.

Simone Ashley, star de la saison 2

Les habituels membres du casting sont de retour pour la saison 2. Jonathan Bailey incarne Anthony Bridgerton, Phoebe Dynevor campe toujours la jeune Daphne, mais on retrouve également Julie Andrews dans la peau de son personnage de Lady Whistledown. Mais la série accueille de nouvelles têtes. En particulier les trois sœurs de la famille Sharma. Shelley Conn est Mary, Charithra Chandran joue Edwina, tandis que Simone Ashley interprète le rôle de Kate Sharma.

Simone Ashley, l'actrice britannique, est très présente chez Netflix. Depuis quatre saisons, elle joue en effet le personnage d'Olivia dans Sex Education. C'est en partie grâce à ces prestations dans cette série portant sur les thérapies sexuelles au lycée Moordale qu'elle a rejoint le casting de La Chronique des Bridgerton.

Pour la découvrir dans la haute société londonienne, il faudra patienter encore quelques jours. La Chronique des Bridgerton, saison 2, sera disponible dès le 25 mars sur Netflix.