La Chronique des Bridgerton : Netflix dévoile un premier aperçu de la saison 2

"La Chronique des Bridgerton" reviendra sur Netflix avec une seconde saison qui s'intéressera à Anthony Bridgerton. Les premières images de cette suite ont été montrées lors de l'événement Tudum. Une vidéo dans laquelle le personnage principal passe un mauvais moment...

Les Bridgerton reviennent pour une saison 2

La Chronique des Bridgerton a suscité un engouement massif lors de la première saison en cumulant plus de 80 millions de vues. L'adaptation des romans de Julia Quinn se déroule lors de la Régence anglaise, en plein 19ème siècle. On y suit la vie de la famille Bridgerton, et plus particulièrement celle de Daphné, la fille ainée d'une fratrie de huit enfants. Célibataire et à la recherche de l'amour, elle tombait sous le charme de Simon Basset, le Duc de Hastings. On a donc pu suivre leur relation durant toute la première saison. Ce ne sont plus eux qui seront dans la lumière pour la deuxième. Phoebe Dynevor reprendra bien son rôle, ce qui n'est pas le cas de Regé-Jean Page (l'acteur a préféré se tourner vers d'autres projets).

Le scénario suivra cette fois Anthony, l'un des frères de Daphné. On a pu le voir dans la première saison, sous les traits de Jonathan Bailey. C'est sa recherche de l'âme soeur qui sera au centre de l'attention, et le garçon aura fort à faire car il sera partagé entre deux femmes, Edwina Sharma (Charithra Chandran) et Kate (Simone Ashley). Pour rendre la situation encore plus complexe, il s'avère que les deux sont des soeurs. Cette seconde saison promet de placer Anthony dans une positon délicate et l'intéressé a déjà des problèmes dans le premier aperçu dévoilé par Netflix.

Kate (Simone Ashley) - La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Une sortie en 2022

La plateforme a communiqué sur ses prochaines sorties lors de l'événement Tudum. La Chronique de Bridgerton a eu le droit à sa mise en avant avec un extrait. On y découvre dedans Anthony qui rejoint Lady Kate Sharma en marge d'une soirée mondaine. La jeune femme lui passe un savon après l'avoir entendu parler d'elle avec des mots peu flatteurs. Anthony reste sur le carreau, sans trop savoir quoi dire, alors que son opposante affiche un caractère bien trempé.

Le tournage de la saison 2 a été perturbé à cause de cas positifs à la COVID-19 dans l'équipe. Une date de sortie précise n'est pas encore annoncée. Pour l'heure, nous savons seulement qu'une mise en ligne en 2022 est au programme. À noter également que deux saisons supplémentaires sont déjà commandées.