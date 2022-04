La Chronique des Bridgerton : que faut-il attendre des saisons 3 et 4 ?

[ATTENTION, cet article contient des spoilers !] Alors que la saison 2 de "La Chronique des Bridgerton" cartonne sur Netflix, les fans s'interrogent sur l'avenir de la série. Et les acteurs aussi ! Une partie du casting a exprimé ses théories et ses envies pour la suite.

La Chronique des Bridgerton : la série est loin d'être terminée

Après le succès de la première saison centrée sur Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Simon Basset (Regé-Jean Page), Netflix a logiquement donné le feu vert à une deuxième saison pour La Chronique des Bridgerton. Disponibles depuis le 25 mars dernier, les huit nouveaux épisodes se concentrent sur Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) et sa relation tumultueuse avec Kate Sharma (Simone Ashley), nouvelle venue au sein de la haute société britannique accueillie à Londres par Lady Danbury (Adjoa Andoh) avec sa mère Mary (Shelley Conn) et sa petite soeur Edwina (Charithra Chandran).

Maintenant que cette deuxième saison basée sur les ouvrages de Julia Quinn est terminée, il est temps de s'interroger sur la suite. Netflix a déjà confirmé la mise en chantier d'une troisième et quatrième saisons, en plus d'un spin-off sur la reine Charlotte. Comme le rappelle le Hollywood Reporter, chaque tome des romans se penche sur l'évolution de l'un des huit enfants de la famille Bridgerton. Mais pour le moment, le géant du streaming n'a pas précisé si le programme créé par Chris Van Dusen et produit par Shonda Rhimes comptait suivre la trame des livres ou s'en écarter.

ATTENTION, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

Par ailleurs, le retour d'Anthony et Kate, fraîchement mariés après de nombreuses péripéties, est d'ores et déjà confirmé. Et si leur avenir télévisuel n'est pour le moment pas défini, le casting a déjà ses petites idées et ses envies pour les futurs épisodes.

Un avenir radieux pour Kate et Anthony ?

Tandis que Simone Ashley se dit "super excitée" à l'idée de revenir dans la saison 3, Jonathan Bailey espère que les jeunes époux pourront partager davantage de moments joyeux. Néanmoins, il prévient :

Mais il va y avoir des complications. Ce ne sont pas des gens simples. Je sais qu'ils seront unis, qu'il lui sera entièrement dévoué, et je suis ravi d'explorer ça.

De son côté, Charithra Chandran adorerait qu'Edwina trouve l'amour après sa désillusion sentimentale de la saison 2. Mais avant cela, la jeune femme doit encore apprendre à se connaître selon son interprète.

Un amour possible pour Penelope et Colin ?

Au cours du final de la deuxième saison, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) apprend par ailleurs que Penelope Featherington (Nicola Coughlan) se cache derrière l'identité de Lady Whistledown. Une découverte qui met fin à leur amitié. Pour Nicola Coughlan, Penelope est devenue un brin arrogante. La comédienne est donc extrêmement "curieuse" de voir comment la reine des mondanités va se comporter maintenant qu'elle a tout perdu, puisqu'elle a également entendu Colin Bridgerton se moquer d'elle.

Un protagoniste que l'acteur Luke Newton tient à défendre malgré ses erreurs. Il est d'ailleurs persuadé que le jeune homme s'en voudrait énormément s'il comprenait que Penelope l'a écouté dire du mal d'elle. Quant à leur possible histoire d'amour, il ajoute :

Je pense que les bases ont été établies pour ça. (...) Peut-être que ces deux meilleurs amis tomberont amoureux, espérons-le.

Le comédien a aussi hâte de voir la réaction de Colin lorsqu'il se rendra compte que Lady Whistledown et Penelope sont la même personne :

Va-t-il accepter qu'on lui ait menti pendant de nombreuses années ?

Enfin, Claudia Jessie aimerait qu'Eloise se consacre davantage à ses engagements féministes et prenne un tournant "politique". Elle affirme à ce sujet :

C'est la personne que vous voudriez voir faire ça, n'est-ce pas ? Explorer différentes pensées, différentes idées, différentes parts de la société...

Pour le découvrir, il est désormais nécessaire de patienter.