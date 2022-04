La Chronique des Bridgerton : quel personnage principal pour la saison 3 ?

"La Chronique des Bridgerton" a fait son grand retour au printemps avec une seconde salve d'épisodes. Désormais, une seule et même question brûle les lèvres des fans de la série de Shonda Rhimes : qui sera le héros de la prochaine saison ?

Un ordre logique

Pour rappel, La Chronique des Bridgerton est à la base une saga littéraire à succès de Julia Quinn. Habituée aux épopées, la romancière a écrit neuf livres autour de la famille que l'on connaît bien. Chaque tome a la particularité de mettre en avant l'un des membres de cette dernière.

Ainsi, le premier narre l'histoire de Daphné, la fille aînée, et de sa rencontre avec le fameux Duc de Hastings. Le second volume, baptisé Le Vicomte qui m'aimait, s'intéresse quant à lui à Anthony Bridgerton, le chef de famille en l'absence du patriarche, décédé il y a des années. Pour l'anecdote, le créateur de l'adaptation sérielle, Chris Van Dusen, a d'ores et déjà confirmé que quatre saisons étaient prévues - au minimum. Le showrunner a également indiqué qu'il avait pour ambition de traiter le récit de chaque protagoniste, à l'image des ouvrages de Quinn.

Les fans de la série ont ainsi pu découvrir les aventures d'Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey), confronté à la renversante Kate Sharma (Simone Ashley, rencontrée au détour de Sex Education) alors qu'il tente de séduire la petite sœur de cette dernière. Mais, alors que la saison 2 est pour la plupart des spectateurs entièrement consommée, quid des intrigues à venir ?

Si l'on s'en tient à la chronologie des livres, sachez que le personnage principal de la saison 3 devrait logiquement être Benedict, le frère cadet d'Anthony. Le jeune homme, pourvu d'une âme d'artiste, poursuivait dans les récents épisodes sa passion pour le dessin. Alors, le comédien Luke Thompson est-il l'heureux élu ? Contre toute attente, il semblerait que non.

La Chronique des Bridgerton : une surprise à venir ?

Dans une interview donnée à Entertainment Tonight, Shonda Rhimes a créé la surprise. La célèbre créatrice et productrice explique en effet que les saisons pourraient ne pas suivre les livres. Attention toutefois : l'objectif n'est pas d'oublier certains personnages, simplement de modifier la chronologie de leurs aventures.

Mais alors, qui verrait son intrigue avancée ? Une théorie n'a pas tardé à émerger suite à la gêne de l'actrice Nicola Coughlan face aux questions de nos confrères de ET. Attention : ci-dessous, on passe à de très gros spoilers !

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

La réaction de l'interprète de Pénélope, aka Lady Whistledown, laisse penser que Colin (Luke Newton) - son love interest dans la série - pourrait être le personnage principal de la saison à venir. En effet, dans les derniers épisodes de la saison, le jeune homme est plus présent que son frère aîné. Au vu du développement des intrigues, il semblerait presque logique que l'on s'intéresse à Colin - et à sa relation avec Pénélope.

Ce qui n'était qu'une théorie a pris une tout autre tournure quand, dans une interview à People, Simone Ashley a confirmé que les épisodes à venir feront la part belle au duo évoqué plus haut !

Je crois qu'on passe le relai à Nicola et Luke. J'ai tellement hâte...

Alors, coup de bluff ou vérité ? S'il s'avère que Benedict est pour le moment mis de côté, un point reste à éclaircir. Dans les livres, l'histoire de Colin se passe dix ans après le mariage d'Anthony et de Kate... alors, comment les scénaristes s'y prendront-ils ? Assistera-t-on à un saut dans le temps ? Ce qui est sûr, c'est qu'on a hâte de voir la suite des évènements !