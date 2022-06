La Chronique des Bridgerton : Regé-Jean Page de retour dans la saison 3 ?

Malgré la très bonne saison 2 de "La Chronique des Bridgerton", l'absence du comédien Regé-Jean Page avait été plus que remarquée par les aficionados de la série produite par Shonda Rhimes. Et si l'acteur revenait ?

Une notoriété impressionnante

Grâce à son rôle dans la saison 1 de La Chronique des Bridgerton, la cote de popularité de Regé-Jean Page a littéralement explosé. L'acteur britannique a ainsi largement impressionné de par son interprétation du Duc de Hastings. Aussi, il tenait, avec sa partenaire Phoebe Dynevor, le rôle principal de cette toute première salve d'épisodes. Pour rappel, leurs personnages simulent une romance afin de servir leurs intérêts personnels, mais tombent irrémédiablement sous le charme l'un de l'autre, jusqu'à finir par vivre leur passionnelle love story au grand jour.

Le Duc de Hastings, célibataire le plus convoité de la cour suite au décès de son père et à l'héritage en découlant, devait par ailleurs composer avec sa tragique histoire familiale. Un personnage hanté par ses démons au charme indéniable, donc. Il n'en fallait pas plus pour que ce dernier soit adopté par les fans.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Sitôt parue, la série est sur toutes les lèvres et explose bon nombre de records sur Netflix. Mais malheureusement pour les fans de l'interprète d'Hastings, le programme est, comme son nom l'indique, une chronique. Ainsi, à l'instar des romans de l'Américaine Julia Quinn, chaque saison s'articule autour d'un protagoniste bien précis. Un système qui relègue logiquement au second plan les héros d'hier. Très peu pour Regé-Jean Page, qui, à l'inverse de sa partenaire et de leur fictive progéniture, n'apparaît nullement dans la deuxième saison du show, centrée sur le personnage d'Anthony Bridgerton. Une absence très remarquée qui a déçu de nombreux spectateurs. Mais alors, n'y a-t-il personne pour convaincre la star de repasser à l'époque de la Régence ?

Une histoire inachevée ?

Selon nos confrères du journal The Sun, Regé-Jean Page pourrait bel et bien apparaître dans la saison 3 de la série à succès, dont on sait d'ores et déjà que l'intrigue tournera autour des personnages très appréciés des spectateurs que sont Penelope Featherington et Colin Bridgerton. Une source proche de l'acteur confie en effet que ce dernier n'avait jamais caché sa volonté de s'éloigner du programme à l'issue de la saison 1 afin de se concentrer sur d'autres projets. Néanmoins, de récentes discussions entre les créateurs de La Chronique des Bridgerton et le comédien pourraient mener à son grand retour !

Rien n'est encore officiel, mais gardez l'œil ouvert.

Une potentielle très bonne nouvelle pour les fans qui critiquaient en masse l'absence du Duc de Hastings à l'écran. Si vous souhaitez retrouver le comédien dans d'autres programmes, sachez qu'il n'a pas chômé depuis son éloignement de la série. Il fait notamment partie des favoris dans la course au titre de nouveau James Bond. Dans une interview à The Mirror, l'acteur a admis être "flatté" par une telle reconnaissance.

Regé-Jean Page campera prochainement le rôle principal du reboot de The Saint. Du côté des salles obscures, il s'illustrera aussi dans The Gray Man et Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs. Sur le petit écran, il a rejoint la distribution de la saison 1 de Spark.