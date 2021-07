La Chronique des Bridgerton saison 2 : le tournage repoussé "indéfiniment"

La crise sanitaire continue de sévir malgré une reprise presque normale des tournages et des nombreuses sorties dans les salles. Mais on sent que tout n'est pas encore réglé avec des productions qui sont parfois obligées de s'arrêter. C'est le cas de celle de la saison 2 de "La Chronique des Bridgerton".

La Chronique des Bridgerton : une saison 2 sur Anthony

Après le succès de la première saison de La Chronique des Bridgerton, Netflix n'allait pas passer à autre chose aussi facilement. Une seconde saison a rapidement été annoncée, répondant ainsi à la demande des fans. Avec plus de 80 millions de visionnages, la plateforme tient en effet un tube sur lequel capitaliser sur la durée. On peut même déjà s'attendre à ce que d'autres saisons voient le jour, tout en sachant qu'il existe plusieurs romans écrits par Julia Quinn.

La première saison suivait Daphné, fille ainée du clan Bridgerton, dans sa relation avec Simon Basset, le Duc de Hastings. Phoebe Dynevor reprendra son rôle pour une nouvelle apparition mais Regé-Jean Page ne sera pas de la partie. La tristesse des fans de ne pas le retrouver sera amoindrie par un scénario cette fois centré sur Anthony (Jonathan Bailey), le frère de Daphné. On le suivra également dans ses aventures amoureuses, alors que son cœur va se retrouver tiraillé entre deux femmes. D'une part Edwina Sharma (Charithra Chandran), et d'autre part, Kate (Simone Ashley), sa sœur.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Le tournage en pause

Le tournage de la saison 2 avait commencé depuis quelques temps mais l'équipe est dans l'obligation de s'arrêter à cause d'un nouveau membre testé positif à la COVID-19. C'est le second en l'espace d'une semaine. Il y a quelques jours, une personne a été testée positif sauf que l'arrêt a été de courte durée. Ce second cas est davantage pris au sérieux et les producteurs cessent les opérations jusqu'à nouvel ordre. Le tournage de la série Netflix se déroule au Royaume-Uni, là où le variant Delta ne cesse de faire des dégâts. On ne sait pas combien de temps cette pause va durer, ni si elle aura un impact sur la date de diffusion - qui reste d'ailleurs inconnue.

La seconde saison de La Chronique des Bridgerton avait déjà eu des problèmes à cause de la crise sanitaire en subissant un report du lancement de la production. On imagine que cet arrêt va s'étendre sur plusieurs jours, le temps de mettre tout le monde en quarantaine et de s'assurer qu'aucun cluster n'a émergé au sein de l'équipe. Des protocoles spécifiques ont été mis en place depuis la reprise des tournages pour garantir la sécurité sur les plateaux.