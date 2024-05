Enorme carton sur Netflix pour La Chronique des Bridgerton saison 3 !

Netflix a mis en ligne quatre nouveaux épisodes de "La Chronique des Bridgerton". Après quelques jours, la première partie de la saison 3 est déjà un énorme succès.

La Chronique des Bridgerton : les nouveaux épisodes cartonnent sur Netflix

On se doutait que la saison 3 de La Chronique des Bridgerton était attendue par les abonnés de Netflix. Et c'est sans surprise que la série s'est retrouvée en tête du top des nouveautés en France ou encore aux États-Unis, et dans le top 10 dans 92 pays au total. Il faut dire que le premier chapitre, mis en ligne en 2020, avait eu un succès impressionnant. Avec plus de 929 millions d'heures visionnées par le public, la saison 1 du show est actuellement 5e du top 10 des séries en langue anglaise les plus vues sur Netflix. Quelques places derrière (9e), on trouve la saison 2, avec plus de 797 millions d'heures vues. Dès lors, on pouvait s'attendre à ce que la troisième saison attire encore du monde. Sauf que depuis la mise en ligne des nouveaux épisodes, le 16 mai 2024, les chiffres sont allés au-delà des espérances.

La Chronique des Bridgerton saison 3 ©Netflix

Il faut d'abord rappeler que, pour le moment, Netflix n'a mis en ligne que 4 épisodes de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Une première partie, qui sera complétée le 13 juin avec la partie 2. Il paraissait donc impossible de cumuler la même quantité d'heures visionnées avec seulement une moitié de saison. Cependant, les premiers chiffres annoncés par Netflix viennent un peu nous contredire.

Une saison 3 qui pourrait dépasser la précédente

Comme le relaie Variety, la saison 3 de La Chronique des Bridgerton a atteint "45,1 millions de vues lors de son week-end d’ouverture". La saison 2 en est actuellement à 93 millions de vues. Mais surtout, la partie 1, d'une durée de 3h40, a atteint les 165 millions d'heures visionnées en seulement quatre jours, tandis que la saison 2 en avait cumulé 193 millions en trois jours. La différence est là, mais paraît minime. Car imaginons qu'en juin la partie 2 réalise un démarrage similaire, et les scores de la saison 2 seront explosés.

Il sera également intéressant de voir l'évolution des chiffres de la partie 1 de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton. Généralement, les séries Netflix continuent de cumuler beaucoup de vues durant au moins 1 mois. D'ici là, la partie 2 sera disponible et devrait permettre au show de rester au sommet encore un moment. De bon augure pour la suite, puisqu'une saison 4 a déjà été annoncée.