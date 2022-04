La Chronique des Bridgerton saison 3 : deux personnages emblématiques feront leur retour

Après l'histoire d'amour entre Simon Basset (Regé-Jean Page) et Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), une nouvelle saison mondaine vient de débuter au sein de la haute société londonienne du XIXe siècle. Disponibles depuis le 25 mars dernier sur Netflix, les huit épisodes inédits de La Chronique des Bridgerton ont immédiatement fait sensation, pulvérisant le record de visionnages pour un week-end de lancement.

Alors que les spectateurs connaissent désormais la véritable identité de Lady Whistledown, des romances continuent de voir le jour et viennent nourrir ses indiscrétions. La principale concerne Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Bien décidé à se marier et à fonder une famille, il se met à courtiser Edwina Sharma (Charithra Chandran), qui s'est récemment installée dans la capitale anglaise après avoir voyagé depuis l'Inde.

Tandis que le vicomte de Bridgerton multiplie les efforts pour séduire la jeune femme, il doit régulièrement faire face aux affronts de la grande soeur de cette dernière, Kate (Simone Ashley). Mais au fil de leurs nombreuses querelles, Anthony et Kate développent une attirance mutuelle, et le triangle amoureux devient vite problématique...

Attention, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

À la fin de la deuxième saison du programme créé par Chris Van Dusen et produit par Shonda Rhimes, Anthony et Kate s'avouent leurs sentiments réciproques, ce qui crée la panique au sein de leurs familles respectives. Les choses finissent par rentrer dans l'ordre, l'héroïne acceptant la demande en mariage du vicomte.

Contrairement à Regé-Jean Page, leurs interprètes ne comptent pas déserter la série maintenant que leurs personnages ont trouvé le bonheur. Selon les propos de Simone Ashley, les deux tourtereaux seront bien de retour dans la saison 3 de Bridgerton. Interrogée par Deadline, l'actrice a déclaré :

Nous serons de retour ! L'histoire de Kate et Anthony ne fait que commencer. L'incroyable Jess Brownell prend les devants en tant que showrunneuse. Dans la saison 2, il y a eu beaucoup de va-et-vient entre Kate et Anthony, de complications avec leurs familles, avant leurs retrouvailles à la fin. Je pense que ça ne fait que commencer. J'ai hâte de voir Kate se lâcher un peu plus dans la saison 3 et de la voir nager dans ce cercle d'amour avec Anthony. Je pense qu'ils le méritent tous les deux.