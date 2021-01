La Chronique des Bridgerton sur Netflix : ce détail qu'il ne fallait pas manquer dans le final

L'effervescence continue autour de "La Chronique des Bridgerton", la série de Netflix. La saison 2 semble d'ores et déjà particulièrement attendue, mais avez-vous remarqué le tragique détail qui clôture l'épisode final de la saison 1 du show à succès ?

Passation de pouvoir pour La Chronique des Bridgerton

À ceux qui l'ignoreraient encore, La Chronique des Bridgerton est adaptée d'une série de romans. Au nombre de huit, ces ouvrages sont l'œuvre de l'Américaine Julia Quinn. Chaque livre de la saga s'articule autour d'un personnage de la famille nombreuse. Ainsi, la saison 1 de la série reprend Le Duc et moi, l'intrigue principale tournant autour de la tumultueuse romance entre Daphne et Simon. Si ces derniers vivent finalement comblés - du moins, pour le moment -, bien d'autres personnages connaissent encore de profonds tourments.

Le Duc et la Duchesse ne seront plus au centre de la saison 2 du programme. Si l'on vous a déjà révélé qu'Anthony, l'aîné des Bridgerton, prendrait la tête du show, les deux acteurs principaux de la saison 1 semblent particulièrement désireux de revenir pour de nouvelles aventures. Phoebe Dynevor a ainsi confié à ELLE.com qu'elle adorerait suivre l'évolution de la relation entre son personnage et celui de Regé-Jean Page. Outre cela, la jeune femme apprécierait grandement que Daphne s'implique dans les histoires de cœur de son frère, la réciproque ayant été on ne peut plus vraie. L'interprète de Hastings a lui aussi déclaré à nos confrères de TV Guide qu'il avait particulièrement envie de voir comment évoluerait leur union.

Piqûre de rappel

Sexiste et vieux-jeu de prime abord, Anthony Bridgerton ne fait pas vraiment l'unanimité - malgré une évolution positive durant la saison. On gage cependant que sa consécration à venir permettra de comprendre les raisons qui le poussent à agir de la sorte. Le second opus de La Chronique des Bridgerton a pour nom Le Vicomte qui m'aimait. Attention, spoilers ci-après ! On y suivra le parcours d'Anthony, déterminé à demeurer célibataire ad vitam æternam. Mais pourquoi donc ?

Anthony (Jonathan Bailey) - La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Il faut remonter à la mort du patriarche Bridgerton pour en comprendre la raison. Dans les livres, on nous explique que ce dernier est décédé à seulement 38 ans. La cause de la mort n'est autre qu'un choc anaphylactique provoqué par une piqûre d'abeille. Bouleversé, Anthony s'est peu à peu convaincu que lui aussi, à l'image de son père bien-aimé, mourrait jeune. Persuadé qu'il en sera ainsi, le jeune homme préfère donc demeurer seul dans l'attente de sa disparition. Malheureusement pour lui, en tant qu'aîné et "chef de famille", ses noces sont particulièrement attendues !

Clins d'œil en série

On peut justement apercevoir une abeille dans les dernières minutes du final de La Chronique des Bridgerton. Les créateurs ont sans doute voulu préparer le terrain en montrant la bête qui cristallise les peurs d'Anthony tout en faisant comprendre aux fans des livres que la saison 2 porterait bien sur son personnage. Les plus observateurs auront d'ailleurs remarqué que la série s'ouvre aussi sur le vol d'une abeille jusqu'à la poignée de la porte de la demeure Bridgerton. Peu après l'accouchement de Daphne aux côtés de Simon, on peut en apercevoir une autre sur le rebord d'une fenêtre.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

D'autre part, nombre de membres de la famille mise à l'honneur arborent le motif de l'abeille en tant qu'accessoire. La jeune et particulièrement maligne Eloise en porte régulièrement dans ses cheveux ou sur ses robes.

Aviez-vous noté l'importance de l'insecte rayé dans La Chronique des Bridgerton ?