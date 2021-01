La Chronique des Bridgerton sur Netflix : la saison 2 en danger ?

L'annonce officielle du renouvellement de la série de Shonda Rhimes "La Chronique des Bridgerton" ne devrait plus tarder. Mais attention, si l'on sait de quoi traitera la saison 2 du show, il reste une inconnue de taille.

Love is all around

Phoebe Dynevor est l'un des visages phares de la série en costumes signée Shondaland et Netflix. Sa notoriété a explosé avec La Chronique des Bridgerton et la comédienne s'est déjà laissée aller à nombre de juteuses confidences. Malgré la conclusion positive de l'arc de son personnage, on sait que l'actrice rêve de revenir pour la suite. La salve d'épisodes à venir tournera principalement autour des amours de son aîné, Anthony. Néanmoins, il y a fort à parier que Daphne et son époux, Simon, soient aussi de la partie. Au vu de l'engouement des spectateurs pour le couple, il serait étonnant de ne pas exploiter leur tumultueuse union.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

À Deadline, la comédienne originaire de Manchester est revenue sur le tournage de la saison 1 du show. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le timing du tournage fut particulièrement serré puisqu'il s'est clôturé en février dernier ! En d'autres termes, seulement quelques jours avant que l'industrie ne soit mise à l'arrêt par la pandémie de coronavirus. Celle qui prête ses traits à Daphne garde justement un souvenir ému des derniers jours sur le set. Entre les prises, la Covid-19 était alors sur toutes les lèvres.

On a réussi à tout boucler. C'était incroyable.

Phoebe Dynevor a aussi confié penser que si Regé-Jean Page et elle avaient été masqués durant leurs longues semaines de répétitions, leur alchimie à l'écran en aurait grandement pâti. Et la comédienne semble parler en connaissance de cause puisqu'elle a tourné dans la saison 7 de Younger. Là, les répétitions se déroulaient avec des masques. Une expérience pour le moins troublante selon l'actrice.

Je n'ai pas vu le visage du nouveau petit ami de mon personnage avant qu'on ne filme une scène ensemble ! C'était vraiment bizarre...

La Chronique des Bridgerton au temps du coronavirus

Interrogée sur la saison à venir, Phoebe Dynevor semble assez pessimiste sur l'avenir proche du show. La jeune femme a commenté la possibilité de tourner - ou non - en ces temps troublés. Malheureusement pour les fans du programme, l'actrice ne parvient pas à imaginer un tournage incessamment sous peu. Pour cela, il faudrait se plier aux protocoles de sécurité. Cela présente plusieurs problèmes. Premièrement, la série nécessite un nombre très important de techniciens.

Ensuite, La Chronique des Bridgerton a montré qu'elle était tout sauf chaste au détour des nombreux rapprochements charnels entre ses personnages. Pour ces scènes et celles de danse, nombre de répétitions sont ainsi à prévoir. La série, clairement grandiloquente, utilise également un très grand nombre de figurants - on pense notamment aux séquences à la cour de la Reine ainsi qu'aux nombreux bals qui parsèment le show. La comédienne ne voit pour l'instant le tournage commencer que s'il existe un vaccin à portée de main pour que tous puissent se protéger.

Quel futur pour le programme ?

Alors, Phoebe Dynevor est-elle oui ou non défaitiste ? Si aucune date de tournage n'a été annoncée pour le moment, différents sons de cloches ont été entendus. Plusieurs rumeurs font état d'un début potentiel au mois de mars et ce, en Angleterre. Doit-on s'attendre à une reprise en cours d'année ou faudra-t-il patienter jusqu'à la suivante ? Rien n'est pour le moment acté. Quoiqu'il en soit, Netflix est connue pour sa rapidité d'exécution entre la production et la sortie de ses programmes, un point positif pour les fans de la série !