La Chronique des Bridgerton sur Netflix : qui est la fameuse Lady Whistledown ?

"La Chronique des Bridgerton" nous transporte en Angleterre durant la Régence. Là, à la cour de la Reine, sévit une certaine Lady Whistledown, qui se plaît à distiller les secrets des uns et des autres dans ses billets. Mais qui est-elle en réalité ? On vous explique tout ci-dessous.

Le corbeau de Londres

Dans La Chronique des Bridgerton, les personnages sont mis en émoi par les billets au vitriol d'une certaine Lady Whistledown. Il en faut peu à cette Gossip Girl d'un autre temps pour révéler des secrets honteux ou même détruire une réputation. L'autrice devient d'ailleurs si dangereuse et influente que nombre de protagonistes se mettent à sa recherche. La Reine elle-même missionne la jeune et maligne Eloise Bridgerton pour découvrir l'identité de la coupable.

La Chronique des Bridgerton ©LIAM DANIEL/NETFLIX

L'adolescente parvient à la conclusion que Lady Whistledown n'est autre que Mademoiselle Delacroix, la modiste française chez qui les familles fortunées font faire leurs tenues. Seulement, elle réalise quasiment en même temps qu'elle est aussi la maîtresse de l'un de ses frères. Comprenant le cher tribut que la Reine a l'intention de faire payer à quiconque s'avérera être l'autrice des billets, Eloïse décide de prévenir la modiste avant qu'il ne soit trop tard. Se faisant, elle pense lui avoir permis d'échapper au piège tendu par une milice au service de la Reine. Mais lors du final de la série, l'adolescente comprend qu'elle a fait fausse route.

Justement, à la fin de la première saison de La Chronique des Bridgerton, on nous révèle la véritable identité de celle qui a fait trembler tout Londres. Certains spectateurs ont été particulièrement surpris, d'autres confortés dans leurs soupçons. Cher lecteur, voici votre dernière chance de reculer avant d'être spoilé pour de bon.

Un peu en avance

La mystérieuse Lady Whistledown n'est autre que... Pénélope Featherington ! L'ironie est totale, puisque cette dernière est la meilleure amie d'Eloise Bridgerton, qui mène son enquête assidument sans se douter que sa confidente est en fait celle qu'elle recherche.

La Chronique des Bridgerton ©LIAM DANIEL/NETFLIX

Maintenant que les spectateurs savent qui se cache sous la plume, la saison 2 de La Chronique des Bridgerton promet d'être explosive. On a hâte de découvrir quelle sera la suite pour Pénélope, qui finit la saison avec le cœur brisé. Malheureusement, la jeune fille ne parvient pas à avouer ses sentiments à Colin Bridgerton, son ami de toujours. Inconscient de son amour, ce dernier part pour de longs voyages, laissant la toute jeune femme éplorée. Comme si ça ne suffisait pas, sa mère, ses sœurs et elle-même apprennent le trépas de leur père et mari. Pour ne rien arranger, tout leur argent a disparu et leur demeure risque à présent de leur échapper. Voilà une situation catastrophique qui inspirera sans doute l'acerbe Lady Whistledown !

Pour l'anecdote, la série produite par Shonda Rhimes prend quelques libertés avec les romans dont elle est adaptée. Dans La Chronique des Bridgerton, l'identité de Lady Whistledown n'est pas révélée au cours du premier opus. Au contraire, les lecteurs des ouvrages de Julia Quinn ont dû patienter jusqu'au quatrième tome pour la découvrir !

Deux actrices pour le prix d'une

La voix de Lady Whistledown, qui officie comme narratrice de bien des moments de la série, n'est pas celle de Nicola Coughlan, la talentueuse comédienne de trente-trois ans qui prête ses traits à Pénélope. C'est la mythique Julie Andrews qui prête sa voix à l'autrice controversée. Actrice de légende, elle s'est notamment illustrée dans La Mélodie du bonheur ou encore Mary Poppins.

Alors, vous doutiez-vous de la véritable identité de Lady Whistledown ? Reste à patienter jusqu'à la saison 2 pour découvrir ce qu'elle nous réserve !