La Chronique des Bridgerton : un spin-off officiellement commandé

Quand y’en a plus, y’en a encore ! Alors que "La Chronique des Bridgerton" cartonne actuellement sur Netflix, les fans sont très loin d’en avoir fini puisque son univers va désormais être étendu. En effet, une série dérivée vient d’être commandée par la plateforme. Encore mieux : c’est Shonda Rhimes elle-même qui écrira le spin-off.

La série numéro 1 de Netflix

Depuis plus de dix ans maintenant, Shonda Rhimes réussit à mettre la télévision dans sa poche grâce à des hits tels que Grey’s Anatomy. La jeune femme s’est désormais donnée pour mission d’attaquer le marché du streaming. Et dès l’année 2021, elle a frappé fort en balançant sur Netflix sa nouvelle pépite : La Chronique des Bridgerton. Adaptée des romans éponymes de Julia Quinn, cette série suit saison après saison un membre des Bridgerton, prestigieuse famille de la Haute société londonienne durant la période de Régence anglaise du XIXème siècle.

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

La saison 1 qui suivait ainsi l'histoire de Daphne Bridgerton, la fille ainée de la dynastie, a été un véritable carton. Avec 82 millions d’abonnés qui ont suivi le show, La Chronique de Bridgerton est clairement le show le plus regardé de Netflix. Certains acteurs jusque-là inconnus sont même devenus des stars avec la série, tels que Regé Jean-Page (qui joue l’intérêt amoureux de Daphné dans la saison 1) qui croule désormais sous les propositions hollywoodiennes. Un autre personnage a également marqué les esprits : La Reine Charlotte, jouée par Golda Rosheuvel. Cela tombe bien : un spin-off sera centré sur elle !

Bow down to the Queen !

Derrière les péripéties de la famille Bridgerton, les apparitions de Queen Charlotte ont également été un régal pour les abonnés. Son caractère bien trempé, ses tenues incroyables et ses perruques qui sortaient de l’ordinaire, ont fait d’elle un personnage culte de la série. Pas étonnant que, suite au succès du show, une série dérivée voit le jour.

Reine Charlotte (Golda Rosheuvel) - La Chronique des Bridgerton ©Netflix

Le spin-off va donc se dérouler durant la jeunesse de la future Reine. On découvrira ainsi ses premiers pas dans la haute société, ses premiers amours, et probablement la manière dont elle a rencontré son futur époux le Roi George III. Ce spin-off montrera également les premiers pas de deux autres personnages importants de la série-mère : Lady Bridgerton et Lady Danbury. Dans un communiqué, Bela Bajaria, responsable des contenus télévisés chez Netflix, s’est montrée très enthousiaste de la mise en place de ce spin-off :

De nombreux téléspectateurs n’avaient jamais entendu l’histoire de la reine Charlotte avant que Bridgerton ne la mette au monde. Je suis ravie que cette nouvelle série élargisse encore son récit, ainsi que son univers. Shonda et son équipe construisent de manière réfléchie le monde de Bridgerton, afin de pouvoir continuer à offrir aux fans la même qualité et le même style qu’ils aiment. En planifiant et en préparant toutes les saisons à venir dès maintenant, nous espérons également maintenir un rythme qui satisfera totalement les téléspectateurs les plus insatiables.

On rappelle que la série a été renouvelée pour une saison 3 et 4, alors que la seconde saison n’a même pas encore débuté. La Chronique des Bridgerton est donc tranquillement installée sur Netflix, pour le moment.

Shonda Rhimes aux commandes de ce spin-off

Alors qu’elle a laissé le poste de showrunner de la série-mère à Chris Van Dusen (qui sera remplacé par Jess Brownell, à partir de la saison 3), Shonda Rhimes s’occupera elle-même de l’écriture et de la production de ce spin-off. En effet, cette série dérivée aura besoin de ses meilleures armes pour développer l’histoire d’un personnage qui, à l’origine, ne se trouve même pas dans les romans.

Il faut rappeler que la Reine Charlotte a vraiment existé dans la réalité. Ce préquel tentera-t-il de coller au plus près de l’histoire réelle de ce personnage ? Ou Shonda Rhimes réinventera-t-elle totalement la vie de cette femme, au point de s’attirer les foudres des historiens ?

Il va falloir patienter car pour le moment, aucune date de diffusion ni aucune annonce de casting n’ont été rapportées. En attendant, les fans de La Chronique des Bridgerton auront de quoi patienter avec la saison 2 qui s’intéressera cette fois au Vicomte Anthony Bridgerton, le premier enfant mâle de la famille.