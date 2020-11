La Chronique des Bridgerton : un trailer pour la série Netflix de Shonda Rhimes

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de sa série à venir "La Chronique des Bridgerton". Co-créé par Shonda Rhimes, le show débarquera à Noël, le 25 décembre prochain, sur la plateforme de streaming.

Une plongée dans les hautes sphères londoniennes du XIXème siècle

La Chronique des Bridgerton est adaptée de l’histoire imaginée par l’écrivaine Julia Quinn, qu’elle a divisée en neuf tomes parus de 2009 à 2016 en France. L’intrigue de la série entraîne dans la bourgeoisie londonienne du XIXème siècle. Les huit frères et sœurs de la famille Bridgeton cherchent à trouver l’amour. Au milieu des mariages stratégiques et règles établies, l’une d’entre eux, Daphné, voudrait qu’on la laisse décider de son avenir d’elle-même. Elle va alors faire la connaissance de Simon, un jeune homme intriguant qui partage son envie de faire ses propres choix. Cette rencontre pourrait bien tout changer pour les deux protagonistes…

Shonda Rhimes, surtout connue pour avoir créé Grey’s Anatomy ou Scandal, a co-créé La Chronique des Bridgerton avec Chris Van Dusen. La série est portée par Phoebe Dynevor et Regé-Jean Page dans les rôles de Daphné Bridgeton et Simon Basset. Julie Andrews, l’interprète originale de Mary Poppins, est également au générique, tout comme Golda Rosheuvel, Luke Newton, Ruby Barker, Jonathan Bailey ou encore Adoja Andoh.

Bourgeoisie et scandales dans la bande-annonce de La Chronique des Bridgerton

Le trailer de La Chronique des Bridgerton nous plonge au sein de la haute société londonienne du XIXème siècle (et plus précisément en 1813), nous montrant même un aperçu de ce qu’il s’y passe en privé. Les premières images de la nouvelle série de Shonda Rhimes donnent un aperçu des règles particulières de la haute société britannique de l’époque. On y découvre entre autres ce qui y est décrit comme la saison mondaine, durant laquelle les jeunes femmes issues de riches familles cherchent à trouver un futur mari pendant les nombreuses fêtes hautes en couleur qui y sont organisées. Ces images laissent penser qu’on devrait avoir droit à une série remplie de faux-semblants et de secrets entre les différents protagonistes.

Le personnage le plus intriguant présenté dans la bande-annonce de La Chronique des Bridgerton est celui de Lady Whistledown. Particulièrement mystérieuse, puisqu’on ne la voit pas à l’écran, elle occupe malgré tout une place centrale dans la bande-annonce. Elle affirme ainsi, par le biais d’une chronique publiée dans un journal que les riches familles semblent toutes lire, que si les principaux protagonistes de l’histoire, dont la famille Bridgeton, ne la connaissent pas, elle les connaît. Surtout, elle promet de révéler au grand jour un éventuel scandale qui viendrait entacher la saison mondaine. Au même moment, la bande-annonce montre des relations qui semblent secrètes entre plusieurs membres de la bourgeoisie londonienne. Nul doute que Lady Whistledown aura donc bien des scandales à rendre public.

La Chronique des Bridgerton aura-t-elle plusieurs saisons ?

La première saison de La Chronique des Bridgerton est composée de 8 épisodes d’environ 1 heure. On ne sait pas encore sur combien des neuf livres de la série de Julia Quinn elle est basée, et si une deuxième saison est envisageable. Il faudra donc attendre de découvrir les 8 épisodes pour savoir si la série laisse la porte ouverte à une éventuelle suite. Si le premier chapitre du show n’est basé que sur le premier livre de Quinn, on pourrait donc envisager neuf saisons pour la production Netflix. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour se montrer aussi ambitieux.

La Chronique des Bridgerton sera disponible sur Netflix le 25 décembre.