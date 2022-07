La Chronique des Bridgerton : une partie du casting de retour pour annoncer le tournage de la saison 3

Quelques mois après la mise en ligne de la saison 2, Netflix vient d'annoncer une nouvelle qui devrait réjouir les fans de "La Chronique des Bridgerton". Le tournage de la saison 3 a d'ores et déjà débuté, comme l'ont fait savoir de nombreux acteurs de la série à travers une vidéo.

La Chronique des Bridgerton : carton en costumes pour Netflix

Fin 2020, les abonnés de Netflix se prennent d'affection pour une famille de la haute société londonienne du XIXe siècle. Basée sur les romans de Julia Quinn, La Chronique des Bridgerton fait voyager le public en pleine Régence et lui fait découvrir les mondanités de la capitale anglaise, dévoilées par la mystérieuse Lady Whistledown dans ses billets.

La première saison présente tous les membres du clan ainsi que d'autres personnages importants comme la reine Charlotte (Golda Rosheuvel), Lady Agatha Danbury (Adjoa Andoh) ou encore Penelope Featherington (Nicola Coughlan). Elle se concentre surtout sur le rapprochement entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et le duc de Hastings (Regé-Jean Page).

La Chronique des Bridgerton ©Netflix

La deuxième saison se focalise quant à elle sur Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Alors qu'il envisage enfin de vivre le grand amour, il pense avoir trouvé l'élue de son cœur en la personne d'Edwina Sharma (Charithra Chandran). À moins qu'il ne s'agisse d'une illusion et qu'il soit véritablement attiré par la grande sœur de la jeune femme fraîchement installée à Londres, Kate (Simone Ashley)...

Le petit message de Lady Whistledown

Parmi les événements marquants de la saison 2 du programme produit par Shonda Rhimes figurent par ailleurs la fin de la complicité entre Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) et Penelope Featherington, la première s'apercevant que la seconde n'est autre que Lady Whistledown. La pauvre cachottière découvre par ailleurs que Colin Bridgerton (Luke Newton), l'homme pour lequel elle éprouve bien plus que de l'amitié, ne partage apparemment pas ses sentiments. Les choses devraient vite évoluer entre eux dans la saison 3 puisque leur relation sera au centre des nouveaux épisodes.

Netflix et le casting de la série viennent d'annoncer le début du tournage à travers une courte vidéo. Des images sur lesquelles on aperçoit, entre autres, Jonathan Bailey, Adjoa Andoh, Luke Thompson, Golda Rosheuvel, Claudia Jessie et bien sûr Nicola Coughlan ainsi que son partenaire Luke Newton, stars de cette saison 3. En guise de conclusion, l'interprète de Lady Whistledown déclare avec entrain :

Le tournage de la saison 3 de La Chronique des Bridgerton a officiellement commencé.

Netflix n'a pour le moment pas annoncé de date de diffusion pour la suite de la série.