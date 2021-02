La Chronique des Bridgerton : une scène de sexe particulièrement difficile à tourner

"La Chronique des Bridgerton" fait un carton dans le monde entier. Si l'histoire d'amour entre Daphne et Le Duc de Hastings a fasciné nombre de spectateurs, les torrides scènes de sexe de la série font aussi largement parler...

La Chronique des Bridgerton : un tournage encadré

Ceux qui ont vu La Chronique des Bridgerton ne peuvent nier que le programme créé par Chris Van Dusen - d'après les romans de Julia Quinn - regorge de scènes particulièrement hot. Beaucoup de protagonistes se livrent ainsi à des scènes sensuelles et endiablées, à l'image de Simon et Daphne mais aussi d'Anthony, l'aîné des Bridgerton, avec sa maîtresse Sienna. Une caractéristique relativement atypique pour un show se déroulant sous la Régence britannique. Si tout semble couler de source à l'écran, on imagine aisément la gêne occasionnée pour les comédiens dans pareils moments. Mais heureusement, la distribution de La Chronique des Bridgerton semble garder un bon souvenir de ces scènes "intimes" qui ne l'étaient pas tant que ça.

La Chronique des Bridgerton © Netflix

Nombre de comédiens ont ainsi salué le travail de Lizzy Talbot, coordinatrice d'intimité mais aussi de combats pour le théâtre, la télévision et le cinéma. Sa mission ? Instaurer un climat de sérénité et de confiance sur le plateau afin que certaines séquences particulièrement délicates sur le papier puissent se dérouler dans un total respect des émotions des uns et des autres. Ainsi, plusieurs acteurs du casting ont évoqué les scènes sexuelles auxquelles ils participent comme des chorégraphies bien rodées - voire des cascades - dans lesquelles ils ne se sentaient finalement pas réellement mis à nu - sans mauvais jeu de mots. Pour la petite histoire, Lizzy Talbot a notamment officié sur une autre série Netflix qui a elle aussi rencontré un franc succès. La coordinatrice d'intimité est ainsi intervenue sur le second épisode de la saison 1 de The Witcher !

Concernant son travail sur La Chronique des Bridgerton, Talbot a révélé à Glamour UK qu'une scène de la série avait été particulièrement complexe à appréhender. Et la principale intéressée, Phoebe Dynevor, a confirmé les propos de sa collègue !

Premiers émois

Le passage en question est celui durant lequel Daphne s'adonne à la masturbation après en avoir discuté avec Simon (Regé-Jean Page). La jeune fille, qui ignore tout de la sexualité, découvre pour la première fois son corps et finit par atteindre l'orgasme. Selon Phoebe Dynevor, la difficulté de la scène résidait principalement dans son caractère solitaire.

J'avais tellement répété avec Regé que nous savions tous les deux ce que nous faisions. Mais seule, c'était différent.

Daphne (Phoebe Dynevor) - La Chronique des Bridgerton © Netflix

La jeune femme avait donc la lourde tâche de simuler un orgasme devant les caméras. Selon elle, tout aurait été bien différent sans la présence sur le set de Talbot, qui l'a énormément rassurée et mise en confiance. Plus encore, Phoebe Dynevor confie même penser que la séquence se serait transformée en une expérience particulièrement désagréable si cette dernière n'avait pas été là. L'actrice insiste aussi sur l'importance d'avoir eu une intermédiaire entre le réalisateur et elle pour cette scène très intime. Et la comédienne d'ajouter, amusée :

Personne n'a envie qu'un homme lui dise comment jouer un orgasme...

Lizzie Talbot peut donc se targuer d'avoir brillamment accompli sa mission puisque Phoebe Dynevor ne s'est nullement sentie livrée à elle-même ou vulnérable durant cette scène très délicate. On devrait donc sans nul doute retrouver la coordinatrice pour la saison 2 de La Chronique des Bridgerton - qu'on espère toute aussi torride et addictive que la première !