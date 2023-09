La Chute de la maison Usher : un trailer angoissant pour le retour de Mike Flanagan

Bientôt disponible sur Netflix, "La Chute de la maison Usher" se dévoile à travers une première bande-annonce. Un trailer très prometteur dans lequel Carla Gugino apparaît plus terrifiante que jamais.

La Chute de la maison Usher : les terribles secrets d'une dynastie

Créateur des superbes The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor et Sermons de minuit, Mike Flanagan s'apprête à dévoiler sa nouvelle série, La Chute de la maison Usher. Après s'être inspiré des ouvrages de Shirley Jackson et Henry James, le réalisateur se penche désormais sur ceux d'Edgar Allan Poe.

Ce nouveau programme composé de huit épisodes est centré sur Madeline (Mary McDonnell) et Roderick Usher (Bruce Greenwood), à la tête de l'empire Fortunato Pharmaceutique. Lorsque Verna (Carla Gugino), une mystérieuse femme venue du passé, débarque dans leur vie et se met à tuer leurs héritiers, de terribles secrets de famille resurgissent. Mike Flanagan reste donc dans sa thématique de prédilection, s'intéressant à nouveau aux démons qui peuvent empoisonner et pourrir une lignée.

Camille L'Espanaye (Kate Siegel) - La Chute de la maison Usher ©Netflix

La série se dévoile à travers une bande-annonce aussi mystérieuse que sanglante, où Carla Gugino (The Haunting of Hill House, Jessie) apparaît plus terrifiante que jamais et déterminée à assouvir sa soif de vengeance. Parmi les autres habitués de la filmographie du réalisateur présents au casting, on retrouve Kate Siegel, Henry Thomas, Annabeth Gish, Zach Gilford, Bruce Greenwood, T'Nia Miller ou encore Rahul Kohli. Mark Hamill, Willa Fitzgerald, Paola Núñez et Malcolm Goodwin complètent la distribution.

La Chute de la maison Usher est à découvrir sur Netflix dès le 12 octobre 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.