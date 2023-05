La Chute de Paris : Mathieu Kassovitz va se la jouer Gerard Butler

L'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz sera le personnage principal d'une nouvelle série intitulée "La Chute de Paris", extension de la franchise d'action menée au cinéma par Gerard Butler.

Mathieu Kassovitz reprend du service pour Canal+

C'est une annonce qui donne très envie. Comme rapporté par Deadline, la franchise d'action menée par Gerard Butler avec les films La Chute de la Maison-Blanche, La Chute de Londres et La Chute du Président va avoir une extension en série télévisée et celle-ci aura pour personnage principal Vincent, incarné par l'acteur et réalisateur Mathieu Kassovitz. StudioCanal, la société de production G-Base de Gerard Butler, Urban Myth Films et la société Millenium produisent cette série, logiquement intitulée La Chute de Paris. Une coproduction internationale de haut niveau qui s'annonce déjà comme un gros morceau.

Mike Banning (Gerard Butler) - La Chute du Président ©SND

À la réalisation, le réalisateur et scénariste israélien Oded Ruskin, à qui l'on doit les récentes séries No Man's Land et Les Gouttes de Dieu. À l'écriture, Howard Overman, connu pour le succès Misfits. Le pitch de La Chute de Paris est le suivant :

Vincent est un officier de protection d'un ministre français, cible d'un groupe terroriste mené par un certain Jacob. Vincent travaille avec Zara, agente du MI6, pour assurer la sécurité du ministre. Mais ils vont se retrouver pris dans un complot plus vaste, soupçonnant qu'un collègue des services de sécurité donne des informations à Jacob, qui a toujours un coup d'avance sur eux dans son projet de faire tomber Paris.

Un rôle façon Le Bureau des légendes pour Mathieu Kassovitz ?

Nul doute que la série La Chute de Paris devrait être orientée dans le genre de l'action, étant donné sa filiation avec les films de Gérard Butler. Mais on devine aussi que devrait s'y mêler de l'intrigue politique et géopolitique, à la manière d'une des grandes productions dans laquelle apparaissait Mathieu Kassovitz : Le Bureau des légendes. Inoubliable "Malotru" dans cette Création Originale de Canal+, le réalisateur de La Haine y déployait en effet un registre de jeu fascinant, emmenant le spectateur des bureaux de la DGSE en Russie, en passant par la Syrie, avec une belle authenticité.

À ce jour, il n'est pas confirmé que Gerard Butler apparaîtrait dans La Chute de Paris, mais selon Deadline il pourrait bien y faire un caméo. Le début de tournage est prévu à Paris et Londres le 30 mai 2023. De quoi espérer une arrivée sur Canal+ en 2024.