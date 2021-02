La Cité invisible sur Netflix : c'est quoi cette série fantastique par le réalisateur de "Rio" ?

"La Cité invisible" est une série fantastique créée par Carlos Saldanha, le réalisateur de "Rio". Elle est disponible sur Netflix depuis le 5 février.

Netflix : succès international

Que le modèle économique de Netflix ne plaise pas à tout le monde, on peut le comprendre. Il y a cette peur que le cinéma en pâtisse et que les salles obscures se vident peu à peu. En ces temps troublés par l'épidémie de Covid, la crainte est d'autant plus grande. Néanmoins, s'il y a bien une chose que l'on ne peut reprocher à Netflix, c'est son ouverture d'esprit.

Avant l'arrivée du géant américain, les chaînes de télévision française ne s'aventuraient que rarement vers des programmes qui ne soient ni français, ni anglo-saxons. Et puis Netflix est arrivé avec son catalogue et ses séries portant fièrement leurs drapeaux internationaux. Nous avions à portée de main des shows espagnols (La Casa de papel, Les Demoiselles du téléphone,...), coréens (Kingdom, Sweet Home,...), japonais (Alice in Wonderland), italiens (Suburra)... La liste est longue et très hétéroclite dans les genres abordés.

La Casa de papel ©Netflix

Certains sont même devenus des succès mondiaux, avec des millions de fans qui attendent chaque nouvelle saison avec impatience. Un phénomène inédit qui ouvre les yeux des spectateurs sur le fait que le talent n'a pas de nationalité.

Aujourd'hui, c'est vers le Brésil et le surnaturel que Netflix nous invite avec La Cité invisible.

La Cité invisible : quand le réel ne suffit plus

On y suit au départ une histoire aux prémisses simples avec Eric, un inspecteur de la police de l'environnement, qui élève sa fille seul alors que sa femme a été assassinée. Aucun coupable n'a été arrêté et son mari se lance dans sa propre enquête. Sa moitié se battait pour qu'une zone forestière ne soit pas vendue à des promoteurs peu scrupuleux qui veulent y construire des logements. Ce qu'il va découvrir dépasse la raison alors que le cadavre d'un dauphin rose est retrouvé sur la plage.

Les créatures qui peuplent les légendes de son enfance seraient en effet bien réelles. Il découvre même qu'elles vivent parmi les humains depuis la nuit des temps. Échappées du folklore brésilien, bonnes comme maléfiques, elles se révèlent aux yeux du policier. Sirènes, hommes à la force surnaturelle ou contrôlant le vent ou le feu... Le policier veut en savoir plus, même s'il est prévenu que c'est un aller sans retour. Car il faudra faire face également aux démons les plus sombres.

La Cité invisible ©Netflix

Dans la bande-annonce, nous découvrions une femme énigmatique chantant une chanson très connue au Brésil mettant en scène la Cuca. Il s'agit d'une vieille femme laide prenant souvent la forme d'un crocodile. Elle enlève les enfants désobéissants et ne dort qu'une fois tous les sept ans. Les parents évoquent souvent ce monstre pour faire peur aux enfants qui ne veulent pas aller au lit. S'ils ne vont pas se coucher, la Cuca viendra les chercher. Sachant qu'Eric est le père d'une petite fille, on peut déjà se dire que cette créature viendra semer le chaos dans son foyer.

Auprès des mythes

La Cité invisible se présente comme une relecture des mythes ancestraux. D'autres séries avant elle lui ont emboîté le pas comme Once upon a time ou récemment American Gods. Le show brésilien a été créé par Carlos Saldanha, réalisateur, entre autres, de Rio, Ferdinand et L'Age de glace 2. Sa première saison comprend 7 épisodes.

La Cité invisible est disponible sur Netflix depuis le 5 février.