La Corde : c'est quoi ce thriller mystérieux sur Arte ?

La mini-série "La Corde" est la nouvelle proposition de Dominique Rocher, remarqué pour "La nuit a dévoré le monde". On vous explique pourquoi cette création Arte a des chances d’être une réussite.

La Corde : de quoi ça parle ?

La Corde est une adaptation du texte éponyme signé par l’auteur allemand Stefan aus dem Siepen. Tout débute du côté de la Norvège. Au départ, des scientifiques découvrent une corde dans une forêt. D’apparence longue, personne ne sait dire où elle se termine et ce qui se trouve au bout. Dès lors, une galerie de personnages se retrouve scindée en deux. D’une part, ceux qui pensent que rester au camp de base est une bonne chose. De l’autre, on retrouve ceux qui font le choix de suivre la corde, poussés par une insatiable curiosité, pour découvrir la vérité. La situation est encore plus complexe car aucun moyen de communication n'est permis sur place. La faute à l'observatoire astronomique qui se trouve dans les parages.

Si le fin mot de l’histoire ne sera pas révélé ici, on peut en revanche dire que tous les protagonistes vont vivre une expérience qui va les travailler au plus profond d’eux. Le concept est alléchant, d’autant plus qu’il met aux prises une bande de scientifiques à un événement qui défie leur sens logique. Une telle situation ne peut qu’accoucher de véritables triturations psychologiques. On attend davantage La Corde sur sa capacité à provoquer un vertige en nous qu'à proposer un twist savant à la M. Night Shyamalan.

Au casting de la série

C’est donc de ce pitch séduisant que s’empare Dominique Rocher, à qui l’on doit l’audacieux et stimulant film de zombies La nuit a dévoré le monde. On attendait depuis 2018 de le revoir à nouveau en action et il s'entoure d'un casting plaisant sur le papier. On retrouve notamment des acteurs français (Jean-Marc Barr, Jeanne Balibar, Christa Théret) ainsi que la toujours talentueuse Suzanne Clément. Notons également la présence de Richard Sammel, qui s'est illustré en Sergent Rachtman dans Inglorious Basterds, ainsi que celle de Tom Mercier, premier rôle éclatant de Synonymes.

La Corde débute le 27 janvier sur Arte.