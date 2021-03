La country-sitter sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série musicale ?

Dans "La country-sitter", nouvelle sitcom disponible sur Netflix, une chanteuse de country devient la baby-sitter de cinq enfants et trouve l'opportunité de lancer un groupe. On vous dit tout sur cette série musicale de la célèbre plateforme au logo rouge.

La country-sitter : un point sur l'intrigue

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle sitcom à la fois feel-good et musicale, vous venez de frapper à la bonne porte ! La country-sitter narre l'histoire de la pétillante Bailey. Mais cette dernière, animée d'une passion certaine pour la musique - et plus particulièrement la country - n'a malheureusement pas encore eu la chance de briller.

Pour arrondir ses fins de mois difficiles, Bailey décide d'accepter un poste de nourrice. L'héroïne débarque donc dans une famille de six, composée d'un père célibataire et de ses cinq enfants, rien que ça ! Le nouvel emploi de Bailey ne tarde pas à prendre des allures de signe du destin. En effet, la protagoniste découvre - non sans surprise - que la progéniture de son cow-boy d'employeur a l'oreille musicale. Une éclaircie qui conduit la nounou débutante à reformer son groupe de musique.

La country-sitter ©Netflix

Créée par Caryn Lucas, La country-sitter se rapproche d'Une nounou d'enfer, un programme plébiscité né en 1993 et composé de six saisons. Pour la petite histoire, la créatrice et scénariste de la nouvelle série Netflix a justement officié sur Une nounou d'enfer ! Outre ce programme culte, Caryn Lucas a notamment travaillé sur Young & Hungry, Miss America ou encore Miss FBI.

Principalement comique, La country-sitter traite néanmoins de problématiques parfois dures, à l'image du deuil, mais toujours dans une atmosphère humaine et rafraîchissante. La première saison du show compte dix épisodes d'une vingtaine de minutes chacun.

La country-sitter : avec qui ?

Dans le rôle de la fameuse Bailey, on retrouve la comédienne et musicienne Katharine McPhee. Poussée par sa coach vocale de mère à pratiquer le chant dès son enfance, l'actrice a participé à American Idol en 2006. Si elle ne remporte pas l'émission, elle en atteint tout de même la finale !

À la fois chanteuse et actrice, Katharine McPhee s'illustre dans tous les registres, des Experts : Manhattan à la sitcom Community. En 2012, elle tient l'un des rôles principaux d'une série centrée sur le monde de Broadway, Smash. Produite par le célébrissime Steven Spielberg, le show propose deux saisons avant de tirer sa révérence. Depuis, la comédienne prête ses traits à l'un des personnages principaux de la série Scorpion et apparaît dans quelques longs-métrages. On gage que ses multiples talents seront plus qu'exploités dans La country-sitter !

La country-sitter ©Netflix

À ses côtés, Eddie Cibrian, ancien de New-York 911 et Les Feux de l'amour, prête ses traits à son employeur. Parmi les autres adultes présents au casting, on retrouve Eric Balfour (Chicago P.D.) et Janet Varney (You're The Worst). Et pour les cinq enfants mélomanes mis en avant par la série, la production a choisi de talentueux jeunes gens ! Jamie Martin Mann, l'un des interprètes en question, a par exemple tenu le rôle phare d'une comédie musicale centrée sur la touchante histoire de Billy Elliot. D'autre part, mention spéciale aux deux très jeunes et adorables Shiloh Verrico et Pyper Braun - une mini gymnaste hors pair -, jusqu'alors quasi-anonymes, qui décrochent avec La country-sitter leur premier rôle conséquent sur les écrans !