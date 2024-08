Cette série horrifique a cartonné sur Netflix, sa saison 2 s'annonce très différente

Netflix a dévoilé une première bande-annonce de la saison 2 de "La Créature de Kyŏngsŏng". Le show avait été un beau succès de la plateforme l'année dernière. Son retour devrait surprendre le public.

La Créature de Kyŏngsŏng : une série fantastique pendant la Seconde Guerre mondiale

En fin d'année 2023 Netflix a mis en ligne une nouvelle série coréenne, La Créature de Kyŏngsŏng. Créé par Kang Eun-kyung, le show se déroule durant la Seconde Guerre mondiale, sous l'occupation japonaise en Corée du Sud. Alors que le Japon a subi de lourdes pertes, une unité secrète fait des expériences terribles sur la population dans le but de donner naissance à une créature qui pourrait changer le cours de la guerre. C'est à l'hôpital de Kyŏngsŏng que ces expériences sont menées et que découvriront Yoon Chae-ok, à la recherche de sa mère, et Jang Tae-sang, chargé de retrouver la maîtresse d'un officier de l'armée. Ils y trouveront surtout une terrible créature qui pourrait sortir de Resident Evil.

À la fin de la première saison, on découvrait que cette créature est en réalité la mère de Chae-ok, transformée par les expériences de l'armée. Chae-ok tentait alors de communiquer avec elle pour qu'elle arrête de détruire tout sur son passage. Dans le dernier acte, la jeune femme s'interposait même entre la créature et Tae-sang, avouant dans un dernier souffle qu'il est l'homme qu'elle aime. La mort de Chae-ok était alors un véritable choc, aussi bien pour sa mère (à nouveau consciente) que pour Tae-sang - et encore plus pour le public. Seulement, ce drame a été de courte durée puisqu'une scène de fin montrait la créature en train de transmettre une part d'elle-même à Chae-ok. En l'infectant, elle la ramenait à la vie...

De nombreux retournements de situation pour la saison 2

Gros succès de la plateforme, La Créature de Kyŏngsŏng va continuer avec une saison 2, teasé dans les derniers instants de l'épisode final. On découvrait en effet un homme nommé Ho-jae, très ressemblant à Tae-sang, et vivant bien après la guerre. Un bon dans le temps va en effet avoir lieu, comme on peut le voir avec la première bande-annonce (en une d'article) du prochain chapitre. C'est cette fois en 2024, à Séoul, que se déroulera l'intrigue. Mais, chose étonnante, Chae-ok sera là, toujours incarnée par Han So-hee, comme si elle n'avait pas vieilli après toutes ces années. On imagine que son infection l'a préservée.

La Créature de Kyŏngsŏng saison 2 ©Netflix

De plus, Chae-ok est totalement consciente et a une force surhumaine sur ces images. Aura-t-elle également la capacité de se transformer ? La bande-annonce n'est pas encore bien claire à ce sujet... De même que la présence de Park Seo-jun pour interpréter cet homme, Ho-jae, qui ne reconnait pas Chae-ok, demeure un mystère. On comprend enfin qu'un nouveau danger rôde et qu'ils devront encore s'allier pour sauver le monde.

On se pose beaucoup de questions après ce premier trailer. Et on espère avoir toutes les réponses le 27 septembre, date de mise en ligne de la saison 2 de La Créature de Kyŏngsŏng sur le Netflix coréen. Netflix France n'a pas encore communiqué la date de sortie, mais annonce le retour de la série pour 2024.