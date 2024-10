2 semaines avant sa diffusion, Netflix renouvelle déjà cette série pour une saison 3

Netflix fait entièrement confiance à Debora Cahn avec sa série "La Diplomate". Avant la diffusion de la saison 2, le show a été confirmé pour une saison 3, dont les premiers détails ont été révélés.

La Diplomate, nouvelle série phare de Netflix

Il y a des séries qui ont plus de chances que d'autres avec Netflix. Certaines sont annulées après quelques semaines, comme dernièrement Kaos, un show ambitieux et couteux avec Jeff Goldblum en Zeus, qui n'aura pas de saison 2. Quand d'autres obtiennent un renouvellement dans la foulée de leur diffusion. Mais il est assez rare qu'un programme soit confirmé avant même la diffusion d'un de ses chapitres. C'est pourtant le cas pour La Diplomate, dont la saison 2 est attendue pour le 31 octobre.

La Diplomate saison 2 ©Netflix

Deux semaines avant que les abonnés de Netflix puissent découvrir les prochains épisodes, la plateforme a confirmé la série pour une saison 3. Keri Russell aura donc encore des crises à gérer. De quoi rassurer les fans du show, qui avaient pu découvrir le 20 avril 2023 l'actrice dans ce rôle d'ambassadrice américaine sans ambition, propulsée à un poste à grandes responsabilités au Royaume-Uni avant de pouvoir, peut-être, prétendre à la vice-présidence des États-Unis... Le succès de la saison 1 n'avait pas tardé, avec 57 millions d'heures visionnées en seulement un week-end. Quelques jours après, La Diplomate était renouvelée.

À quand la saison 3 ?

Malgré ce premier renouvèlement rapide, la saison 2 de La Diplomate se sera fait un peu attendre, puisque plus d'un an et demi s'est écoulé avant que Netflix ne propose de nouveaux épisodes. Comme l'indique Deadline, cette confirmation anticipée d'une saison 3 permet à la production de travailler déjà sur la suite. Le tournage serait déjà en cours à Londres et à New York. On peut dès lors espérer que le chapitre suivant de La Diplomate arrive dans tout juste un an.

Netflix n'a pas encore donné de date de diffusion. Cependant, la showrunner Debora Cahn a indiqué que "la saison 3 renversera l’échiquier. Kate vit un cauchemar particulier qui consiste à pouvoir obtenir tout ce qu’elle veut". Avant d'en arriver là, on retrouvera l'héroïne dans six nouveaux épisodes à partir du 31 octobre. Dans cette deuxième saison, il lui faudra continuer de gérer la crise suite à l'attaque de Londres et l'attaque précédente d'un porte-avions britannique au large des côtes iraniennes. Une attaque qui provenait de l'intérieur du gouvernement britannique...