Dans le Top 10 Netflix de 86 pays, ce carton de 2023 va enfin revenir pour une saison 2

Netflix a dévoilé les premières images de la saison 2 de "La Diplomate", ainsi qu'une date de sortie. La série portée par Keri Russell reviendra sur la plateforme très prochainement.

La Diplomate : la saison 2 arrive sur Netflix

Plus de 15 ans après avoir participé à l'excellente série politique À la Maison-Blanche (1999–2006), Debora Cahn a permis à Netflix d'avoir un nouveau succès dans le genre du thriller politique grâce à La Diplomate. Lancé le 20 avril 2023, le show avait vite trouvé son public, cumulant plus de 57 millions d'heures visionnées en seulement un week-end. Il s'était même retrouvé dans le top 10 des séries du moment de la plateforme dans 86 pays, dont les États-Unis et la France. Et ce pendant plusieurs semaines. Le service de streaming n'avait pas attendu bien longtemps avant de renouveler la série, puisque dès le 1er mai une saison 2 avait été annoncée.

La Diplomate ©Netflix

Plus d'un an après la diffusion de la saison 1, le prochain chapitre de La Diplomate commence enfin à se dévoiler. Netflix a dévoilé deux images montrant Keri Russell, l'interprète de l'ambassadrice des États-Unis Kate Wyler qui est envoyée au Royaume-Uni et doit gérer une crise dans le golfe Persique. Si elle assure dans son nouveau poste, celle qui n'avait jusqu'à présent que peu d'ambition politique, pourrait bien prendre la vice-présidence des États-Unis...

Kate Wyler de retour le 31 octobre

Ces deux images ne révèlent pas grand-chose sur la suite de La Diplomate. Mais l'annonce importante est que la saison 2 sera mise en ligne sur Netflix le 31 octobre prochain. Une bonne nouvelle pour les fans de la série et de Keri Russell.

Pour rappel, la première saison avait reçu deux nominations aux Golden Globes 2024 dans les catégories Meilleure série télévisée dramatique et Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour Keri Russell. Cette dernière, déjà bluffante dans les six saisons de The Americans (2013-2018), est en effet excellente dans La Diplomate, dans un registre plus léger. Elle est l'argument principal du show, bien que Rufus Sewell, qui joue son époux envahissant, s'en sort également très bien. Dans les prochains épisodes, Allison Janney viendra mettre un peu de piment en jouant le rôle de la vice-présidente Grace Penn. Netflix devrait prochainement dévoiler une bande-annonce de la suite de La Diplomate.