La Disparition de Soledad sur Netflix: c'est quoi cette série espagnole qui cartonne ?

Lancée dans un anonymat quasi total, la série "La Disparition de Soledad" nous provient d'Espagne et a débarqué sur Netflix depuis la fin du mois d'octobre. Grâce à de bons échos, elle est l'un des succès du moment sur la plateforme.

La Disparition de Soledad : ça parle de quoi ?

Apparue sur Netflix le 23 octobre dernier après une diffusion en début d'année 2020 sur Antena 3 en Espagne, La Disparition de Soledad est un thriller sur fond de drame familial qui pourrait vous intéresser en ces temps de confinement. Composée de 11 épisodes, cette production ibérique narre la vengeance d'Antonio (Juan Carlos Messier), un père de famille qui veut découvrir le mystère derrière l'enlèvement de sa fille Soledad, une dizaine d'années auparavant. Pour traquer le responsable, il se fait volontairement incarcérer dans une prison colombienne. Il va alors découvrir un univers impitoyable, animé par des hommes violents. Mais se prendre des coups, ça ne fait pas peur à Antonio (qui va d'ailleurs en prendre plus d'un !) et il fera tout pour atteindre son but. Va-t-il réussir à retrouver la trace de sa fille ? Est-elle, au moins, encore en vie ? Vous le découvrirez si vous décidez de vous lancer dans La Disparition de Soledad.

Un succès à la Casa de Papel ?

La Disparition de Soledad sera-t-elle la nouvelle Casa de Papel ? Leur trajectoire semble pour le moment similaire. Les deux créations nous proviennent d'Espagne avec, derrière, la chaîne Antena 3. Elles ont terminé chacune sur Netflix et, lors de la mise en ligne de leur première saison respective, la plateforme américaine n'a pas daigné prendre trop de son temps pour mettre en place une promotion massive. On ne dit pas que La Disparition de Soledad va atteindre la réputation de la série sur le gang de braqueurs, mais la comparaison est toute trouvée.

Les échos du public commencent à faire leur effet et, en regardant le TOP 10 des titres les plus populaires en France, La Disparition de Soledad s'empare de la quatrième place. Si elle n'était pas dans ce classement, nul doute que la série serait passée sous les radars. À voir jusqu'où l'engouement peut monter et si Netflix pourra compter dans le temps sur une autre série espagnole. Pour le moment, la presse française (et même internationale) ne s'est pas penchée sur son cas. Les critiques se font très rares mais le public se montre assez présent pour rendre la série visible.