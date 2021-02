La Famille Addams : on en sait plus sur la série Netflix de Tim Burton

C'est officiel ! Après avoir connu plusieurs déclinaisons en séries télévisées, films et dessins animés, La Famille Addams passera bel et bien par la case Netflix. Développée par Tim Burton, cette série lorgnera plus du côté du spin-off, puisqu'elle sera centrée sur le personnage de Mercredi Addams. Un personnage devenu très populaire au fil des années... On vous en dit plus sur le projet.

La Famille Addams : une tribu pas comme les autres

A l'origine, La Famille Addams est une série de dessins humoristique créée par Charles Addams, et publiée dans The New Yorker à partir de 1938. L'oeuvre se centre sur les membres d'une famille pas comme les autres. En effet, ils se délectent du macabre et ont un amour irrépressible pour tout ce qui peut être considéré comme effrayant. Le succès de ces cartoons va permettre aux membres Addams de poursuivre leur aventure sur petit écran dès 1964. Puis, après deux autres adaptations télévisées (1973 et 1977), ce sera autour du grand écran dans les années 90. Ainsi, on aura droit à La Famille Addams en 1991 et aux Valeurs de la Famille Addams en 1993, tous deux réalisés par Barry Sonnenfeld (Men in Black). La dernière adaptation récente est sortie en 2019, sous forme de film d'animation.

La Famille Addams ©Metro-Goldwyn-Mayer

Au delà des nombreuses déclinaisons cinématographiques et sérielles, La Famille Addams a inspiré bon nombre de fictions par son subtil mélange d'horreur et de comédie. On pense par exemple aux Contes de la Crypte, qui a su retranscrire la même ambiance. Surtout, l'oeuvre rappelle de nombreux films réalisés par Tim Burton, qui a toujours eu une attirance particulière pour l'étrange et le morbide. Il a d'ailleurs failli réaliser une adaptation de l'oeuvre au début des années 2010, avant de jeter l'éponge. Finalement, tout est bien qui finit bien puisque le réalisateur va mettre en scène une nouvelle série en live action pour Netflix adaptée de La Famille Addams.

Mercredi, héroïne de cette nouvelle adaptation

De tous les personnages loufoques de la famille Addams, Mercredi est sans doute celle à laquelle de nombreuses jeunes filles ont su s'identifier au fil des années. Sociopathe et peu souriante, la fille de Morticia et Gomez Addams cache derrière son visage innocent une âme torturée. La demoiselle est surtout très intelligente puisqu'à la différence du reste de sa famille, elle semble être la seule à garder un certain contact avec le monde réel. D'ailleurs, son attitude sérieuse et terre-à-terre contraste avec le reste des adultes du manoir. A croire qu'elle est la seule personne responsable de cette famille, malgré son jeune âge.

Dans le film d'animation de 2019, Mercredi avait déjà un rôle plus important qu'à l'accoutumée. Cette fois, le réalisateur d'Edward aux Mains d'Argent a décidé d'en faire l'héroïne de cette série. Netflix a en effet commandé huit épisodes de la série dérivée de La Famille Addams, tous écrits par l'increvable duo Alfred Gough-Miles Millar (Smallville, Into The Badlands). Selon le synopsis officiel du show, l'histoire se déroulera à notre époque. Ainsi, on suivra Mercredi, jeune étudiante de Nevermore Academy qui tente de contrôler ses pouvoirs psychiques émergents tout en essayant d'avoir des relations sociales décentes. Surtout, elle va tenter d'élucider le mystère tournant autour de la disparition de ses parents.

Un pitch qui rappelle une autre série Netflix

L'adaptation faite par Tim Burton (sa première réalisée sur petit écran) va sans doute trancher avec les précédentes. Se présentant comme une série mélangeant fantastique et enquêtes paranormales (la jeune fille tente de résoudre des séries de meurtres étranges qui terrorisent la ville), Wednesday fait surtout penser à un autre show diffusé récemment sur la plateforme : Les Nouvelles Aventures de Sabrina. En effet, on a là aussi une adaptation radicalement différentes des autres, et centrée sur une jeune fille possédant des pouvoirs. De ce fait, il n'est pas surprenant que Netflix ait bataillé aussi longtemps auprès de la MGM (détenteur des droits de l'oeuvre) pour s'offrir ce spin-off.

On souhaite surtout bonne chance à l'actrice qui remplacera Christina Ricci, dont la performance incroyable dans les deux films sortis en 1991 et en 1993 l'a rendue indissociable du personnage de Mercredi.