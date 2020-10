La Famille Addams : Tim Burton prépare une série en live action !

Tim Burton qui rencontre "La Famille Addams". Peut-on faire plus évident ? L'univers du réalisateur correspond parfaitement à cette bande de freaks. Il compte justement s'occuper d'elle, avec une série en prises de vue réelles, qu'il veut produire et réaliser.

La très étrange Famille Addams

La famille Addams est née en 1938 dans une série de petites aventures dessinées par Charles Addams. Ce clan réside dans une grande demeure décorée avec un goût très spécial. Chaque membre a une particularité, souvent physique. La mère, Morticia, se distingue par sa couleur de peau très blanche. Le père, Gomez, met en évidence ses gros yeux. Il y a aussi les enfants, Pugsley et Mercredi, qui ont un comportement anormal pour des gens de leur âge. Leur oncle Fetide peut créer du feu avec sa bouche, quand leur grand-mère est une sorcière. Ils sont accompagnés par Lurch, leur serviteur qui les aide à la maison et qui a tout d'un Frankenstein bis. Pour couronner le tout, La Chose est une main dotée d'autonomie qui se balade comme bon lui semble. S'ils peuvent faire peur physiquement, les membres de cette famille sont en réalité loin d'être des terreurs. Ils sont juste...différents. Les Addams ont eu plusieurs adaptations, à la télévision et au cinéma. On se rappelle des deux films sortis dans les années 90 et une version animée est récemment sortie dans les salles.

On connaît l'amour inconditionnel que porte Tim Burton aux personnages qui sortent des clous, qui sont à la marge. Ces monstres dans lesquels il trouve une humanité plus belle que celle des hommes. Sans doute parce que lui même se considère comme l'un des leurs. De ses débuts à encore aujourd'hui, il n'a pas changé sa ligne de conduite mais semble avoir perdu son mojo en cours de route. Voilà longtemps qu'il n'a plus sorti un grand film. Son dernier essai a été le Dumbo, remake live Disney de leur dessin-animé.

Une série actuelle par Tim Burton

Deadline annonce qu'il souhaite s'offrir sa première expérience à la télévision avec une série sur La Famille Addams. Le deal n'est pas encore conclu mais il souhaite développer, produire et possiblement réaliser les épisodes de ce programme. Alfred Gough et Miles Millar seront en charge d'écrire le scénario, en plus de produire. Rien n'est encore officiel sur l'histoire mais le média précise que la série pourrait se dérouler à notre époque et se concentrer grandement sur Mercredi Addams. La jeune fille se demande quelle peut être sa place dans ce monde moderne, avec sa différence. Tim Burton a des chances de s'éclater en pointant du doigt les travers de notre société actuelle avec humour et fantaisie. Le personnage était incarné par Christina Ricci dans les films de Barry Sonnenfeld.

D'après les premières informations, Netflix serait en tête pour décrocher les droits de diffusion.