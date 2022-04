La Faute à Rousseau : la saison 2 se dévoile dans une bande-annonce entraînante

Après une première saison qui a trouvé son public, "La Faute à Rousseau" revient pour une deuxième saison à partir du 18 mai 2022. Une bande-annonce a été dévoilée, et promet de nouvelles situations intenses pour le professeur de philosophie Benjamin Rousseau et ses élèves.

La Faute à Rousseau, série à succès de France 2

En février 2021, France 2 présentait une nouvelle série composée de 8 épisodes et située dans le milieu scolaire, intitulée La Faute à Rousseau. Créée par Agathe Robilliard et Thomas Boullé, La Faute à Rousseau suit le quotidien de Benjamin Rousseau (Charlie Dupont), quadragénaire et professeur de philosophie au lycée La Fontaine. Vivant encore chez sa mère (Anny Duperey), il aide ses élèves de terminale grâce à la philosophie, quand de son côté il doit gérer sa relation avec son fils Théo et les femmes qui peuplent sa vie.

La Faute à Rousseau ©France 2

Adaptée de la série espagnole #Philo, La faute à Rousseau est aussi amusante que pédagogique. En effet, chaque épisode explore un thème philosophique en lien avec une situation concrète vécue par un des élèves. Il y a donc eu les épisodes Paul et la Liberté, Emma et le Devoir, Aïcha et la Justice, etc. Dans un cadre de fiction donc, en plus l'aspect teen show, il y a un effort de vulgarisation de la philosophie, qui plaît autant aux adultes qu'aux adolescents.

Avec des audiences plus que satisfaisantes, oscillant entre les 2,5 et 3 millions de téléspectateurs par épisode, une saison 2 est commandée dès mars 2021. Et celle-ci se dévoile aujourd'hui dans une bande-annonce prenante (en tête d'article).

Philosophie et hommage à Le Cercle des poètes disparus

Cette bande-annonce promet néanmoins des émotions pour la saison 2, avec des élèves qui apparaissent à fleur de peau. L'énergie vue dans la première saison est bien là, et la tignasse et le blouson en cuir du professeur Rousseau sont à la fête dans ces images. En plus de la référence du titre aux Misérables de Victor Hugo, "Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire // Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau", la bande-annonce montre une reprise de la fameuse scène du film Le Cercle des poètes disparus, un des plus beaux films de Robin Williams.

Une référence qui vient de loin. En effet, pour l'acteur belge Charlie Dupont, c'est une inspiration revendiquée, comme il le racontait au Figaro en février 2021.

J’ai été séduit par l’ombre tutélaire de Robin Williams dans "Le Cercle des poètes disparus". Ce film a été déterminant dans mon envie de faire ce métier. La philosophie est au service de l’émotion. La philosophie, c’est aimer la sagesse. En France, il y a un terreau de réception, une oreille attentive à ce sujet.

Rendez-vous sur France 2 le 18 mai à 21h10 pour les premiers épisodes !