La Faute à Rousseau sur France 2 : c'est quoi cette série ?

France 2 diffuse dès le 17 février la série "La Faute à Voltaire", portée par Charlie Dupont en professeur de philosophie pas comme les autres. Une série en huit épisodes de 52 minutes.

La Faute à Rousseau : ce genre de prof

La Faute à Rousseau est une nouvelle série française adaptée de la série catalane Merlí. On y suit Benjamin Rousseau, le nouveau prof de philo du lycée La Fontaine. L'homme n'est pas comme les autres professeurs de l'établissement. Incontrôlable et irrévérencieux, cet esprit libre fascine son auditoire par sa passion, son érudition et sa recherche constante de la vérité. S'il aime les grandes œuvres littéraires, il aime encore plus aider ses élèves dans le long et difficile chemin vers l'âge adulte.

Les jeunes le voient comme un génie, ses collègues penchent plus vers un agitateur. Tout est question de remise en question permanente de qui l'on est et de qui l'on veut être. Ses cours sont de vrais tremplins à la réflexion pour les élèves qui boivent ses paroles et trouvent en lui une figure tutélaire.

La Faute à Rousseau ©DEMD Prod

Comme chaque pièce a deux faces, Benjamin Rousseau a une vie personnelle bien loin de l'apparente tranquillité que son attitude en tant que professeur pourrait le laisser penser. Sa vie sentimentale est un désastre. Sa relation avec Théo, son fils de 17 ans, est très compliquée. Quant à ses soirées, il les passe avec sa mère, ancienne actrice pleine de vie et d'énergie, avec qui il vit.

La Faute à Rousseau est une série optimiste qui se penche sur les problèmes des jeunes d'aujourd'hui. Les adultes ne sont néanmoins pas en reste, eux aussi qui luttent pour survivre dans une société en perpétuel changement. La philosophie sous toutes ses formes est un point important du scénario. On découvre en effet que des textes millénaires sont encore vertigineusement d'actualité. L'âme humaine est finalement toujours la même malgré les années qui passent.

Les Grands...

La Faute à Rousseau est mené par Charlie Dupont qui y incarne ce professeur de philosophie que l'on aurait tous rêvé d'avoir. On a déjà croisé l'acteur belge dans d'autres séries comme Fais pas ci, fais pas ça, Hard, ou Les Petits meurtres d'Agatha Christie. Sa mère Eva est incarnée par l'immense Anny Duperey, inoubliable dans Un éléphant ça trompe énormément et figure de la télévision française grâce à sa participation à la série Une famille formidable.

La Faute à Rousseau ©DEMD Prod

Samira Lachhab, évadée de Candice Renoir, Léo Mattéi et Demain nous appartient, incarne Sophie, une professeure d'anglais qui n'est pas insensible au charme de Benjamin. Il est pourtant son opposé, elle qui est terre-à-terre et pragmatique. Le casting adulte est complété par Carole Bianic (Cherif), Anne Girouard (Kaamelott), Akim Omiri (Raid dingue) et Axelle Laffont (MILF, Paulette).

... et les Petits

La distribution de La Faute à Rousseau est, comme on peut s'y attendre, riche en jeunes interprètes. Certains ont néanmoins des carrières déjà fortes en apparitions à la télévision. On retrouve en effet Louis Duneton (Nina, Candice Renoir) dans le rôle de Théo, le fils de Charlie.

La Faute à Rousseau ©DEMD Prod

Ses camarades de classes sont incarnés par Esther Valding (Le Temps est assassin, Les Bracelets rouges), Bryan Trésor (Plus belle la vie), Grégoire Paturel (Balthazar), Émeline Faure (Capitaine Marleau), et Chloé Zerbib (Section de recherche).

La première saison de La Faute à Rousseau comprendra 8 épisodes de 52 minutes. France 2 les diffusera tous les mercredis à partir du 17 février à raison de 2 épisodes par soirée.