La Flamme : début de tournage et des infos sur la saison 2

Canal+ a annoncé le début de tournage de la saison 2 de "La Flamme" titrée "Les Aventuriers de Chupacabra". Découvrez les premières infos et le casting de cette prochaine saison.

La Flamme, la géniale comédie de Canal+

La Flamme est un des récents succès de Canal+. Créée par Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard, la série est une parodie de l'émission de téléréalité Bachelor - et également un remake de Burning Love. On y suit ainsi Marc (Jonathan Cohen) dans une superbe villa avec de magnifiques jeunes femmes pour le conquérir. La série est totalement décalée et absurde avec des passages absolument hilarants - voir notre critique.

La Flamme ©Canal+

La Flamme a été diffusée le 12 octobre 2020 sur Canal+ et a été un vrai succès pour la chaîne. On espérait tous qu'une saison 2 allait voir le jour, mais difficile de poursuivre avec le même concept sans risquer de lasser les spectateurs. Raison pour laquelle Canal+ a décidé de prendre une nouvelle direction en parodiant un autre genre bien connu.

Au programme de la saison 2

En effet, Canal+ a annoncé le début du tournage de la saison 2 de La Flamme pour une durée de deux mois. Celle-ci sera titrée La Flamme - Les Aventuriers de Chupacabra. Changement de décor donc, et direction une île déserte. On y retrouvera Marc et 15 autres candidats qui vont devoir s’affronter dans des épreuves physiques, et survivre à un environnement dangereux. Vous l'aurez compris, après avoir parodié Le Bachelor, c'est au tour de Koh Lanta d'être une source d'inspiration de la série.

Du côté du casting, plusieurs interprètes de la saison 1 seront de retour, tandis que de nouveaux visages feront une première apparition dans La Flamme - Les Aventuriers de Chupacabra. Pour l'instant, voici les noms annoncés par Canal+ : Géraldine Nakache, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti, Ana Girardot, Ramzy Bedia, Camille Chamoux, Pierre Niney, Natacha Lindinger, Jonathan Lambert, Kad Merad, Mister V, Laura Felpin, Thomas Scimeca, Jérôme Commandeur, Gérard Darmon, Sébastien Chassagne... Bien que son nom ne soit pas dans cette liste, on espère évidemment le retour de Vincent Dedienne, génial présentateur de la saison 1 qui ferait un excellent Denis Brogniart.

Canal+ n'a pas précisé de date de diffusion pour l'instant.