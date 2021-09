La Flamme : la saison 2 sera une parodie de Koh-Lanta

La série "La Flamme" avec Jonathan Cohen va revenir pour une seconde saison, toujours en s'inspirant de ce qui se fait à la télé. Après avoir été une parodie d'émission de dating, elle va cette fois se moquer de Koh-Lanta.

La Flamme, une série comique irrésistible

On a adoré se moquer de lui, de son côté gauche, de son égoïsme, de sa folie. Marc de La Flamme est un personnage qui aura marqué notre année télévisuelle 2020. Cette série française co-créée par Jonathan Cohen, Jérémie Galan et Florent Bernard se voulait être une parodie du Bachelor, une célèbre émission dans laquelle un homme célibataire devait choisir l'élue de son cœur parmi un petit groupe de femmes. Tous ensemble, ils vivaient dans la même maison. Et, à la fin, il ne pouvait en rester qu'une. La Flamme réussissait avec un certain brio à se moquer de son modèle, en proposant des situations déjantées et des personnages qui l'étaient tout autant. Marc, incarné par Jonathan Cohen, se distinguait plus par sa bêtise que par son charme. En face de lui, les prétendantes avaient toutes des traits de personnalité appuyés.

La Flamme ©Canal+

Une saison 2 pour parodier une autre émission culte

Si la série a fonctionné, c'est en grande partie grâce à son écriture, mais aussi grâce à son casting. On a adoré le flegme de Vincent Dedienne, les quelques apparitions de Pierre Niney, l'hystérie de Leïla Bekhti ou encore les performances de Doria Tillier, Céline Sallette, Ana Girardot, Géraldine Nakache, Florence Foresti, Laure Calamy et Adèle Exarchopoulos. Une distribution en or qui a placé la barre haut et la saison 2 de La Flamme devrait avoir autant de beaux noms à mettre en avant. Parce que, oui, une nouvelle salve d'épisodes est en préparation. Lors de la conférence de rentrée de Canal+, Jonathan Cohen a fait une petite apparition pour en dire plus sur ce qui nous attend.

Il a notamment dévoilé que l'idée, cette fois, est de parodier les émissions d'aventure. En France, la plus célèbre est Koh-Lanta, qui continue de rassembler massivement les téléspectateurs à chaque édition. La majorité du casting sera de retour, sans que l'on sache si les personnages vont changer ou non. Bien entendu, des recrues viendront apporter de la nouveauté. Le tournage va avoir lieu très prochainement du côté du Mexique. Aucune date de diffusion n'a été dévoilée pour le moment, mais il est raisonnable d'attendre ces épisodes en 2022.